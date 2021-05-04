Bahar tefekkürü

Dağlarda, kırlarda, bahçelerde bahar kokuları, renkleri, hareketleri, haberleri, heyecanı başladı.

Mahlûkatta yeniden dirilişin müjdeleri, uyanışın emareleri, yaratılışın sevinçleri, hayatın tezahürleri görülüyor. Her tarafta bahar mevsiminin coşkulu güzellikleri, lâtif manzaraları, Ramazan bereketiyle birlikte ruhumuzu aydınlattı, kalbimizi ferahlattı.

Arz Nisan yağmurlarıyla baştan aşağı ışıl ışıl renklerle, desenlerle manzaralarla yeniden donatıldı. Ovaların, sahraların zümrüt yeşilliklerinin yüzüne renkli kır çiçekleri serpilmiş.

Ağaçların sündüs misal dalları önce bahar çiçekleriyle süslenmiş, peşinden yeşil yapraklar, tomurcuklar derken Rahmet Hazinesi’nden gelen meyvelerin bolluğu, bereketi, ihtişamı… Dalların üstünde uçuşan kuşlar, tatlı nağmeler, sevinç çığlıklarıyla, muhabbet ve şefkatle yeni yuvaların, yavruların telâşında…

Bahar mevsiminde, yeryüzü mahşeri uyanışlarla yeni baştan hayat bulmuş. Her şey, nizam ve intizamla şenlenip, canlanmış. Kışta erzakı tükenmiş canlıların imdadına bahar, bir erzak vagonu gibi müjdelerle gelmiş. Kemal-i rahmetle hiçbir mahlûkat unutulmadan rızıkları tevzi oluyor. Umulmadık nimetlerin cömertçe ikram edildiği yeryüzü sofrası kurulup tezyin edilmiş.

Tabiatın ihtimamlı, sanatlı, zarif nakışlarla, simetrik tasarımlarla, ölçülü mizanlarla, kokularla, renklerle, harika şekillerle süslenip güzelleştiği yeryüzü manzaralarını Üstad, Rabbimizin kudretini ve mahlûkat üzerinde tecelli eden isimlerini veciz ifadelerle anlatmış:

“Yeryüzü bir sofra-i Nimet, bahar bir deste gül” “…yüz bin çeşit haşrin nakışlarıyla tezyin ettiği koca bahar çiçeğini kürre-i arzın başına bir tek çiçek gibi takan…” “Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar kolaydır.” “Bütün masnuatta gayet hassas mizanlar ile azalarını yerleştiren, mikroptan gergedana, sinekten simurga kuşuna, bir çiçekli nebattan milyarlar, trilyonlar çiçekler açan bahar çiçeğine kadar israfsız ölçülerle bir tenasüp, bir muvazene, bir intizam ve bir cemal içinde masnuatı bir hüsn-i sanat yapan…”

Üstad, bir mektubunda Çam Dağı’nda, yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde bulunan bir menzilde yalnız kalırken şöyle demişti: “İnsten tevahhuş ve vuhuşa ünsiyet ettim.” İnsanlardan uzaklaşıp yabanî olanlarla kurulan dostluklara Yirmi Altıncı Lem’a Altıncı Rica’da işaret etmiş. İman-ı billah’ın verdiği ünsiyet ve intisap anlatılmış. “Madem O var; bizim için her şey var” hakikatini dünyada dağların, sahraların boş olmadığı, Allah’ın yarattığı kullarla dolu olduğu; O’nun nuru, hesabı ve intisabıyla: “taşı da ağacı da birer munis arkadaş hükmüne geçer; lisan-ı hal ile bizim ile konuşabilirler ve eğlendirirler.” ifade etmiştir.

Bahar güzelliklere bürünmüş ağaçlar, kuşlar, taşlar her şey Rabbimizi zikir ve tesbih eden, konuşan tevhit delilleri olarak anlamalıyız. Âşık Ruhsati: “Ağaçlar hu çeker, iniler taşlar…” bir gerçeğin hoş ifadesidir. “O her şeyi en güzel şekilde yarattı” ve “Hiç düşünmüyorlar mı?” âyetleri kâinattaki güzelliklerin, icraatların, işleyişlerin, faaliyetlerin sahibini, malikini tanıtıyor.

Mübarek Ramazan bereketiyle içimizi, duygularımızı ve hissiyatımızı kuşatan, heyecanlandıran bahar mevsiminin güzelliklerini iman, ihlâs ve intisapla Rabbimizin kudret ve azametini tekbir, tefekkür, tesbih ve takdirlerle şükretmeliyiz.