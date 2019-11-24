Darbeler döneminde eğitim

27 Mayıs 1960 darbesi:

Daha önce de işaret ettiğim gibi, bu darbeyi gerçekleştiren dış güçlerin maşası ve gözü dönmüş hain cuntacıların, yaptıkları ilk iş, DP Hükümeti’ni düşürmek, Meclisi kapatmak, Anayasayı –dolayısıyla Demokrasiyi- askıya almak ve Devlet Hazinesini soymak olmuştur. 1 Ayrıca, Cumhurbaşkanı, Başbakan, diğer bakanlar ve DP İl, İlçe teşkilâtlarındaki birçok kimse tevkif edilerek Yassıada’da aylarca çeşitli işkenceler altında muhakeme edilmişlerdir. Bu masum insanlar milletin gözü önünde, adalet ve hukuk kavramlarından tamamen mahrum olarak, Bebek Dâvâsı, Köpek Dâvâsı (!) gibi gülünç ve pespaye konularla meşgul edilmiştir. Nihayet, rahmetli Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu gibi, ülkeye büyük hizmetlerde bulunmuş üç güzide, vatanperver memleket evlâdı, zulmen idam edilmişlerdir!

Dolayısıyla Ortaçağ Engizisyon Mahkemelerine taş çıkartan Yassıada Mahkemesi, bir hukuk ayıbı ve kara leke olarak tarihe geçmiştir!

Böylece DP İktidarı zamanında (1950-1960) başta demokratikleşme, ekonomi ve sanayi olmak üzere Türkiye’de görülen her alandaki hızla kalkınma bir anda tersyüz edilmiş, ülke yüz sene geriye götürülmüştür! Zaten darbeci eşkiyaların maşalık ettiği emperyalist dış güçlerin istediği de bu idi.

27 Mayıs 1960 Döneminde eğitim

Bu dönemde eğitim alanında yapılan ilk iş, okullarda okutulan T.C. Tarihi ve Yurttaşlık Bilgisi Ders kitaplarından DP İktidarı Dönemi (1950–1960) yeniden tanzim edilmiştir. Yeni tanzimde DP Hükümeti’nin yurtiçinde ve yurtdışında birçok sahadaki mühim başarılarından hiç bahsedilmiyor, aksine birçok karalama ve korkunç iftiralarla 2 yerden yere vuruluyordu.

Bundan başka cuntacılar, hasretini duydukları 1950 öncesi Tek Partili ceberrut dönemindeki icraatları da gerçekleştirmek istiyordu.

Meselâ:

* Ülkeye büyük zarar veren, milletin maddî ve mânevî değerlerine savaş açan, istikbâlini tehlikeye atan, büyük ölçüde rezilliklere sahne olan ve bu yüzden de kapatılan Köy Enstitüleri’ni tekrar hayata geçirmek.

* DP döneminde aslına çevrilen Ezan-ı Muhammedî ve yasaklanan Kur’ân-ı Kerîm’i Türkçeleştirmek.

* Sadeleştirme ve Öztürkçe yaftası altında, Türkçeye -yüzde doksan kelimeleri atıp- uydurukça kelimeler sokuşturmak.

* Ahlâksızlığı resmileştiren ‘Karma Eğitimi’ daha da genişletmek ve yaygınlaştırmak.

* Eğitim ve öğretimle İlgili 222 sayılı kanuna muvakkat (geçici) 2. madde eklenip, ortaokul mezunları 45 günlük bir kursa tabi tutularak, ‘Muvakkat Öğretmen’ adıyla köy İlkokullarına tâyin edilmişlerdir! Bunlar sonradan asıl kadroya dahil edilmiştir.

27 Mayıs 1960 Döneminde Risale-i Nur

Darbecilerin diğer büyük bir ayıbı da, daha önce CHP’nin ceberrut devrinde büyük zulümler altında yasaklamaya çalıştığı, DP Dönemi’nde devlet baskısından kurtulan ve yüz binlerce insanımızın eğitim aldığı, 3 çağımızın eşsiz Kur’ân Tefsiri Risale-i Nur’u tekrar sıkı takibata alarak, yasaklamaya çalışılmıştır. Fakat, kanunen yasaklanamamıştır. Çünkü, maddî ve mânevî çok yönden faydalı oluşundan başka, hiçbir menfi tarafı tesbit edilememiştir. Buna rağmen CHP’nin diktatörlük döneminde olduğu gibi, Risale-i Nur’u okuyanlar yakalanıyor, zulmen ve keyfi olarak haftalarca, aylarca nezaret altında tutuluyordu. 1980’lere kadar 2200’e yakın çeşitli mahkemelerde yapılan duruşmaların hiçbirisinde kanunen ceza verilememiştir. Aksine, pek çoğunda beraat etmiş, bazıları da “takipsizlik” kararı vermiştir. Böyle bir hukuksuzluğun eşine tarihte rastlamak mümkün değildir. Ama malûm zihniyet inadından bir türlü vazgeçmemiştir.

DİPNOTLAR:

1. Darbeyi yapan cuntacıların Devlet Hazinesini soymalarıyla ilgili dâvâ açılması için derneğimiz tarafından 2013’de müracaat edilmiş ve çeşitli aşamalardan sonra, 2017’de Anayasa Mahkemesi’ne intikal ettirilmiştir.

2. Meselâ, DP hükümetinin hazineyi soyduğunu (halbuki Hazineyi kendileri soymuştur!), üniversiteli gençlerin kıyma makinalarında doğrandığı vs. gibi iftiralar!..

3. Bugün bu sayı bütün dünyada yüz milyonlara ulaşmıştır. Ayrıca, 6000 sayfalık Risale-i Nur Külliyatı 70 dolayında dünya diline tercüme edilmiştir.