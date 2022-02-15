Antakya, Adana, Mersin hizmetleri

ANADOLU YOLLARINDA NURLU HAKİKATLER NURLU YÜZLER (8)

Bu gezimiz sırasında internet üzerinden takip ettiğimiz derslerimizi de ihmal etmemeye gayret ettik. Salı sabahları Amerikalı kardeşlerimizle bir seneye yakındır Türkiye’ye göre imsaktan önce -saat farkından dolayı- ders okuyoruz. O dersimizi yaptık. Her sabahki Gebze dersine de katıldık.

Ev sahibinden izin alıp, Hatay’a hareket ettik. İslâhiye’de Bilal kardeşe uğradık. Onunla otuz sene önce Ankara’da bir derste beraber olmuşuz. Maşallah tek başına meslek ve meşrebe tam bağlılığı aynen devam ediyor. “Abi evim ders yapmaya müsait her zaman gelip kalabilirsiniz.” nazik dâvetini not aldık.

Ankara’dan bizim için gelen Hüseyin kardeşimizle, Kırıkhan Mezarlığı’nda medfun olan değerli âlim, benim Risale-i Nurlar’ı tanımama sebeb olanlardan Ali Sert Hocamın mezarında buluşup, Kur’ânımızı okuyup duâ ettik. Bir aile gibi olduğumuz Okur Ailesinden Kırıkhan’da mukim Mustafa Okur kardeşimize eşinin vefatı münasebetiyle taziyede bulunduk.

Reyhanlı Yeni Asya temsilcisi Mehmet kardeşimizle buluşmak üzere Reyhanlı’ya uğradık. Reyhanlı aynı zamanda, değerli dâvâ adamı Hatay eski Milletvekili, merhum ağabeyimiz Nureddin Tokdemir’in memleketidir. Mehmet kardeşin gönlünü alıp, Antakya merkeze hareket ettik. Dershanemizde dostlarımızla, sıcak bir kucaklaşma, musafaha, ders ve sohbet!

Hatay’ın özellikle de öğretmenliğe ilk başladığım, Amanos zirvesindeki, Kömürçukuru Köyü’nün benim hayatımda çok çok özel bir yeri var. Zira, Risale-i Nurlar’la tanışmam ilk o zirvelerde nasip oldu. Materyalizm ve süfyanizmle yoğrulmuş eğitimin tesirinden orada kurtulmaya başlamıştım.

Bu mübarek Nur Cemaatiyle buluşmam, şimdi hâlâ devam etmem bu güzel mekân ve bu güzel insanlarla oldu. Kâinatın en büyük hakikati, “iman dâvâsının” tohumları, akıl, kalp, his ve ruh dünyama burada ekildi. Bu “Şahsı Manevide” kalmama yardımcı olan; başta, Ali Sert Hocam, bana Kur’ân’ı öğreten, Risale-i Nurlar’ı tanıttıran, Emin Kardeşim, vizyonu, dâvâya bağlılığı ve sadâkatiyle Nureddin Tokdemir Ağabey ve daha niceleri vatanî aslilerine gittiler. Ama ekilen tohumlar, her şeye rağmen kesintisiz buralarda da devam ediyor.

Şiddetli yağmur rahmetinden dolayı, Kömürçukuru’na ziyaret mümkün olmadı. Onun yerine, zındıka komitesinin dehşetli iftira ve planlarıyla “Nurculuk” gerekçesiyle, 1973 yılında oradan sürgün edildiğim Merkez, Hanyolu Köyü’nü ziyaret ettik. Bu köyde, Nur hizmetleri adına başka bir öğretmen kardeşimizle dört yıl burada hem vazife hem de hizmet etmiştik elhamdülillah.

Hâlâ eserleri devam ediyor. Kömürçukuru’nda ilk, Hanyolu’nda ikinci çocuğum Rabbim bahşetmişti.

Meşhur Harbiye yakınlarındaki Döver Köyü’ndeki muazzam manzaralı ikramdan sonra dershanemizdeyiz. Akşam da mutat derse katıldık. Hizmetlerimizi, gençlerimizin problemlerini nasıl çözeceğimizi müzakere ettik. Hatıraları yad ettik. Yarın sabah Hedef Osmaniye, Adana.

Belen ilçesinde kısa bir ziyaret. Sonra, Dörtyol’daki dostlarımızla buluştuk. Ders, öğle namazı. Bir sürpriz. “Yeni Asya Müzesi” için üç adet arşivlik eser! Hediyesi! oradan Osmaniye’ye geçtik. Orada da kısa ders, muhabbet ve akşam namazını kılıp Adana’ya hareket ettik. Cuma akşamı Adana’nın umumî dersinde birlikteyiz. İhlâs konusu okundu. Yeni genç kardeşlerimizle tanıştık. Sohbet edip, problem ve beklentilerini dinledik.

Adana Zübeyir Gündüzalp apartmanı tam bir külliye! Erkeğiyle, bayanıyla, talebeleriyle, esnafıyla, bürosuyla bir faaliyet ve hizmet merkezi. Yılların tecrübesi, vakıf Süleyman Kardeşimiz var. Cemaatteki tesanüd ve yardımlaşma, samimiyet, nezaket hoş. Köklü bir Yeni Asya Nur hizmeti hizmette. Meşveret, plan, program, tesanüd var. Tebrik ve duâ ediyoruz.

Va esefa ki! Birkaç gün sonra, bizimle candan ilgilenen, emekli eğitimci kıymetli hizmet eri, Eyüp Yıldırım Hocamızın vefat haberini aldık. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. Aile ve dostlarının başı sağolsun.

Adana’dan da Yeni Asya Müzesine Risale-i Nurlar hediye edildi. Çok müdakkik bir Risale-i Nur okuyucusu olan merhum Nevzat Dinçer Ağabeyin, her kitabı okurken kitap üzerindeki çok ilginç not alma tekniğinin olduğu kitapları muhtereme hanımı Emel Ablamız hediye etti. Çok memnun olduk. Allah razı olsun. Ağabeyimize Mevlâ rahmet eylesin.

19 Günlük uzun “Hizmet seyahatinin” sonuna yaklaşıyoruz artık. Ertesi sabah Hz. Danial Peygamber ve Ashabı Kehf’in bulunduğu Tarsus ilçemizdeyiz. Dostlarımızla buluştuk. Danial Peygamberin mezarı ve Ashab-ı Kehf Mağarası’nı ziyaret ettik. Ulu Cami avlusunda meşhur Menengiç Kahvesi ikramından sonra Mersin’e geçtik.

Akşam Mersin’in umumî dersinde FİHRİST RİSALESİ’NİN tanıtımı yapıldı. Kastamonu Lâhikası’ndan zamanın önemine işaret eden bahisler okundu. Gezimizin mahiyeti bilgisi verildi.

Cemaatimizin birlik ve beraberliği, dünyada ve ülkemizde meydana gelen “Virüs” musîbetinden dolayı boşalan dershanelerimizin tekrar canlanması için gayret ve birliğe olan ihtiyacı paylaştık.

Mersin Külliyesi de güzel bir mekân, gayretli bir cemaat!

Uhuvvet, kardeşlik, samimiyet, meşveret ve tesanüdle hizmetlerinin devamını diliyor ve duâ ediyoruz.

Dersten sonra Silifke’nin müstesna mekânlarından, “Daniel’in Yeri” Ortaören’e gitmek üzere yola devam ettik. Gece yarısı oraya ulaştık. Himmet ve hamiyetli olduğu kadar, istikamet, cömertlik ve nükteleriyle de farklı bir mizac olan Danial Abimiz bizi çok güzel ağırladı. Göksu Nehri’ne nazır muhteşem manzaralar! Tesisten öte çok yönlü bir dershane. Gençler, aileler, yetişkinler yıllardan beri burada okuma programları yapıyorlar. Allah razı olsun. Her şey çok mükemmel, sakin, manzara hoş. Tam bir tefekkür ve manevî atmosfer!

Sabah bu muhteşem manzarada namaz, tesbihat, dersimizi yaptık. Kahvaltımızdan sonra, Danial Abimize bütün bölge ve Mersin ili adına teşekkür edip vedalaştık. Bozyazı dershanemize ve Anamur’da hizmet insanı Ahmet Hocamıza uğrayıp öğle namazını kıldık.

Gazipaşa’da yılların Nurcusu, doksanlı yaşına rağmen gözlüksüz ders yapan Turan Yaman Abiye uğrayıp ders okuttuk. İstikamet ve sadâkatli Mustafa Hocamız da bizi yalnız bırakmadı, sağ olsun.

İkindi namazımızı Alanya dershanesinde eda edip dersimizi yaptıktan sonra yatsı vakti Antalya’ya dershane ve evimize sağ salim ulaştık elhamdülillah.

Değerlendirmeyi de gelecek hafta yapalım inşallah.