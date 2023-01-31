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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Gönül dünyalarında hasbî programlar

Nejat EREN
31 Ocak 2023, Salı
Şahsi hayatın düzeni, aile ve toplum hayatının da nüvesidir.

Akıl ve mantığın gereğiyle İlâhî emir ve yasaklara uyarak yaşamak hayatın bir nevi sigortasıdır. Sılay-ı Rahim denilen birinci derecede akraba olan başta anne-baba olmak üzere, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı ile olan bağ ve ilgi evleri ve gönülleri şenlendiren saadet, mutluluk ve bir nevi kontrol ve alâka planıdır. Başlıcalarını hatırlamaya çalışalım:

- Akraba, komşu ve gariplerle

- Ana-baba, yakın akraba, dost, garip, sâlihlerle irtibatlı olarak dualarını almak.

- Cemaatle namaza, Kur’an tilavetine, haftalık dost sohbetlerini devam ettirmek.

- Çok yeme, uyuma, konuşmada aşırıya kaçmamak.

- Dua, istiğfar ve zikri bilhassa Şuhur-u Selâse gibi rahmet deryasının taştığı zamanlarda çoğaltarak devam etmek.

- Tenkit, kınama, itham ve iğnelemeye tevessül etmemek.

- Her türlü haram ve menfiliklerden uzak durmak.

- Gıybet, tartışma ve küskünlüğe pirim vermemek.

- Helalleşmeyi, özür dilemeyi, teşekkür etmeyi asla terke etmemek.

- Kalp kırmaktan, ayıp araştırmaktan, kul hakkına girmekten kaçınmak.

- Sabrı, şükrü ve kanaati devam ettirmek.

- Teknolojik araçların esirliğine müsaade etmemek.

- Yumuşak huyluluk, kolaylaştırıcılık, affediciliğin tatbikatına devam etmek.

SAHABELERDEN İBRETLİ VECİZELER

- Kalp katılığı çok yalan ve hasetten meydana gelir.” (Hz. Ebubekir)

- Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. (Hz. Ali)

- Arkadaşlar ateş gibidirler, azı nimet çoğu felakettir. (Hz. Ebubekir)

- İnsanlığın şerefi aklı ile, asaleti dini ile, şahsiyeti ise ahlakı iledir.” (Hz. Ömer)

- Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli, zayıflık belirtmeden yumuşak ol.” (Hz. Ömer)

- Üç şey kardeşlik sevgisini safileştirir: selam vermek, mecliste yer vermek, sevdiği isim ile onu çağırmak.” (Hz. Ömer)

- Bir kimseyi komşusu akrabası ve arkadaşı överse onun iyiliğinde şüphe etmeyiniz.” (Hz. Ömer)

- Çok konuşmak dili kaydırıp şaşırtır. Dostları usandırır.” (Hz. Osman)

- Çok ziyaret usandırır. Az ziyaret dostluğa zarar verir.” (Hz. Osman)

- Birazcık marifet pek çok ibadetten daha iyidir.” (Hz. Ali)

- Çalışanlar kötülük yapmaya vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise kötülük yapmaktan kurtulamazlar.” (Hz. Ali)

- En şiddetli fakirlik ahmaklıktır.” (Hz. Ali)

- Hz. Ali’ye neden mezarlığa sık sık gidiyorsunuz? Sorusuna; iki sebebi söylemiş: Anlattıklarıma itiraz etmiyorlar, gıybetimi yapmıyorlar.” (Hz. Ali)

- İlim servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, ilim seni korur.” ( Hz. Ali)

- İnsanı vaktinden önce yıpratan şey tembelliktir.” (Hz. Ali)

- Kişinin haysiyeti dilinin altında gizlidir.” (Hz. Ali)-

- Kişinin helaki kendisini beğenmesidir.” (Hz. Ali)

- Kötü insan hiç kimseye iyi zan beslemez. Çünkü o herkesi kendisi gibi görür.” (Hz. Ali)

- Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan lüzumlu şeyleri kaybeder.” (Hz. Ali)

- Ömrün bereketi güzel ameldir.” (Hz. Ali )

- Dünya senin bineğindir. Binebilirsen seni taşır. O sana yüklenecek olursa öldürür.” (Hasan-ı Basri)

- İnsanlar üç sınıftır. Tam adam, yarım adam, sıfır adam.” (Hz. Hasan)

Tüm bu has ve güzelliklerden azami derecede istifade ve tatbik etmek dilek ve temennilerimle. 

Okunma Sayısı: 146
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