Gönül dünyalarında hasbî programlar

Şahsi hayatın düzeni, aile ve toplum hayatının da nüvesidir.

Akıl ve mantığın gereğiyle İlâhî emir ve yasaklara uyarak yaşamak hayatın bir nevi sigortasıdır. Sılay-ı Rahim denilen birinci derecede akraba olan başta anne-baba olmak üzere, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı ile olan bağ ve ilgi evleri ve gönülleri şenlendiren saadet, mutluluk ve bir nevi kontrol ve alâka planıdır. Başlıcalarını hatırlamaya çalışalım:

- Akraba, komşu ve gariplerle

- Ana-baba, yakın akraba, dost, garip, sâlihlerle irtibatlı olarak dualarını almak.

- Cemaatle namaza, Kur’an tilavetine, haftalık dost sohbetlerini devam ettirmek.

- Çok yeme, uyuma, konuşmada aşırıya kaçmamak.

- Dua, istiğfar ve zikri bilhassa Şuhur-u Selâse gibi rahmet deryasının taştığı zamanlarda çoğaltarak devam etmek.

- Tenkit, kınama, itham ve iğnelemeye tevessül etmemek.

- Her türlü haram ve menfiliklerden uzak durmak.

- Gıybet, tartışma ve küskünlüğe pirim vermemek.

- Helalleşmeyi, özür dilemeyi, teşekkür etmeyi asla terke etmemek.

- Kalp kırmaktan, ayıp araştırmaktan, kul hakkına girmekten kaçınmak.

- Sabrı, şükrü ve kanaati devam ettirmek.

- Teknolojik araçların esirliğine müsaade etmemek.

- Yumuşak huyluluk, kolaylaştırıcılık, affediciliğin tatbikatına devam etmek.

SAHABELERDEN İBRETLİ VECİZELER

- Kalp katılığı çok yalan ve hasetten meydana gelir.” (Hz. Ebubekir)

- Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. (Hz. Ali)

- Arkadaşlar ateş gibidirler, azı nimet çoğu felakettir. (Hz. Ebubekir)

- İnsanlığın şerefi aklı ile, asaleti dini ile, şahsiyeti ise ahlakı iledir.” (Hz. Ömer)

- Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli, zayıflık belirtmeden yumuşak ol.” (Hz. Ömer)

- Üç şey kardeşlik sevgisini safileştirir: selam vermek, mecliste yer vermek, sevdiği isim ile onu çağırmak.” (Hz. Ömer)

- Bir kimseyi komşusu akrabası ve arkadaşı överse onun iyiliğinde şüphe etmeyiniz.” (Hz. Ömer)

- Çok konuşmak dili kaydırıp şaşırtır. Dostları usandırır.” (Hz. Osman)

- Çok ziyaret usandırır. Az ziyaret dostluğa zarar verir.” (Hz. Osman)

- Birazcık marifet pek çok ibadetten daha iyidir.” (Hz. Ali)

- Çalışanlar kötülük yapmaya vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise kötülük yapmaktan kurtulamazlar.” (Hz. Ali)

- En şiddetli fakirlik ahmaklıktır.” (Hz. Ali)

- Hz. Ali’ye neden mezarlığa sık sık gidiyorsunuz? Sorusuna; iki sebebi söylemiş: Anlattıklarıma itiraz etmiyorlar, gıybetimi yapmıyorlar.” (Hz. Ali)

- İlim servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, ilim seni korur.” ( Hz. Ali)

- İnsanı vaktinden önce yıpratan şey tembelliktir.” (Hz. Ali)

- Kişinin haysiyeti dilinin altında gizlidir.” (Hz. Ali)-

- Kişinin helaki kendisini beğenmesidir.” (Hz. Ali)

- Kötü insan hiç kimseye iyi zan beslemez. Çünkü o herkesi kendisi gibi görür.” (Hz. Ali)

- Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan lüzumlu şeyleri kaybeder.” (Hz. Ali)

- Ömrün bereketi güzel ameldir.” (Hz. Ali )

- Dünya senin bineğindir. Binebilirsen seni taşır. O sana yüklenecek olursa öldürür.” (Hasan-ı Basri)

- İnsanlar üç sınıftır. Tam adam, yarım adam, sıfır adam.” (Hz. Hasan)

Tüm bu has ve güzelliklerden azami derecede istifade ve tatbik etmek dilek ve temennilerimle.