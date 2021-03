“Hakka yürüyenler” kervanına katılanların hatırasına

Nehir, ırmak ve derelerde akan sulardaki kabarcıklar misali, “zaman selinde” her gelen gün aramızdan dostları bir bir alıp vatanı aslilerine götürüyor. Her ölüm, dünya hayatının faniliğini “ölüm” hakikatinin acı gerçeğini, ani ve müthiş sarsıntıyla haber veriyor!

Hikmetini bilemediğimiz sırlı sebeplerle Yaratan; kullarından vakti saatini dolduranları hizmet diyarından ücret diyarına alıyor!

Hayat normal devam ederken, çok değerli varlıklarımız olan bedenlerin ani olarak ebediyete intikali, ister istemez bizleri derinden üzüyor. Birlikteliğin, her türlü güzelliği, şefkat, merhamet, paylaşım, muhabbet, irtibat, hatıra, hizmet... Canlarımız, cananlarımızın hikmet diyarından kudret diyarına geçmesi, kalp ve ruh dünyalarımızda ani depremler oluşturabiliyor. Fani varlık gerçeğinden ebedîliğe intikali kabullenmek elbette kolay olmuyor. Dünya hayatının cazibesiyle gölgelenip perdelenen hakikatler ve üzerimize üşüşen gaflet ve ülfet çok aldatıyor.

Gerçek teselli kaynağı: İnancın varlığı ve sağlamlığı! Önemli olan kulluğa, ümmetliğe uygun hayatı yaşayabilmek. Kader defterini hasenatla kapatabilmek. Çok iyi örnekler bırakabilmek. Unutulmaz hatıralarla aramızdan ayrılıp ebed âlemlerine kanat çırpıp hakikî dostlara kavuşmak.

Mevt ve ölüm gerçeğine karşı sonsuz şükürler olsun ki, yanımızda Risale-i Nur gibi bir Kur’ân tefsiri var elhamdülillâh! Ondaki ilâhî reçeteler bu konuda tam bir teselli kaynağı ve sağlam sigorta. Umutsuz haykırış, kaderi tenkit, mevt ve ölümü inkâr ve redde karşı en iyi bir teskin edici, etkili bir ilâç ve reçete! Keskin viraj dönüşlerine, ölçüsüz, dengesiz, heyecanlı, istikametsiz, hissi hallerin elde olmayan menfiliklerine karşı bir fren. Hızlı dalgalanmaları sakinleştiren, ölçü ve dengeyi sağlamasıyla tam bir teselli kaynağı Risale-i Nur hakikatleri!

Tamir eden, sükûneti sağlayan, ümit olan hakikatler! Gerçek mutluluğa kanat açış! Bahtiyarlığın, hakikî saadetin diyarına uçuş. Aile fertlerini, akrabaları, dostları, manevî kazançlara ve değerlere ortak etme! Cennetasa nimetleri, ruhu coşturan mükemmel manzaraları birlikte yaşayıp paylaşmak, taktir edip insanlığa örnek olmak.

Gerçek huzurun ebediyet diyarlarında yaşanacağı hakikatini anlayıp hazmetmek. Hizmet koşturmalarıyla ruhu emanet sahibine teslim etmek. Üzmemek, üzülmemek, kırmamak, kırılmamak! Hürmet, saygı, vefa, sadâkat, irtibat ve fedakârlığı asla unutmamak.

Ölüm, muhakkak ki; gönüllerde, hanelerde, hayallerde, unutulmayacak hatıralarda derin ve hazin boşluk oluşturuyor. Ama bu boşluk ahiret yurduyla en mükemmel şekilde dolduruluyor!

Cenab-ı Hak, bütün eş, dost, akraba, imanlı mevtalarımıza rahmet eylesin, mekânları Cennet olsun. (Amin.)

Evet, malûm hastalık dahil; bir yıldan beri birçok kadim dostumuz hızlanan manevî sevkiyatla ahiret âlemine göç eyledi. Hizmet diyarından, ücret diyarına terki mevki eylediler. Geçici bir ayrılık. Ebedî bir beraberliğin kapısından muvakkat olarak berzah âlemine intikal ettirildiler. Hikmetini, ezel ve ebedin sahibi ve Sultanı en güzel bilir ve yapar.

Vefat, ölüm haberleri ve taziyeler son zamanlarda çok yoğun yaşanmaya başladı. Her vefat; kesin bir hatırlatma ve ihtar! “Ölüm var. Kaçamazsınız. Hazırlanınız! Hem de her an hazır olunuz!”

Geçen hafta ahiret yurduna uğurladığımız değerli kardeşim Yeni Asya Yönetim Kurulu üyesi, emekli eğitimci Sabahaddin Boyacı’ya, hayatını hizmete adayan Tire’den Celâl Keseli Ağabeyimizin refikası ablamız Nazmiye Keseli’ye, vakıf hizmetkârı olarak hayatını devam ettirirken amansız hastalıkla inşallah Cennete uçan Hatice Engin kardeşime, camiamızdan iman, ihlâs ve hizmetle haşir-neşir olan bütün bu mevtaların aile efradı, akraba ve dostlarına taziyetlerimi sunuyorum. Geride kalanlara sabır ve metanet diliyor, bütün ehl-i iman geçmişlerimizin taksiratlarının affı ve mağfireti için yüce Mevlâ’ya niyaz ediyorum. Makamları Cennet olsun. Cenab-ı Hak ölümden ibret alanlardan eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. (Amin.)