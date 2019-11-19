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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Probemlerin çözümünde “iki şey”

19 Kasım 2019, Salı
Kur’ânı Kerim, Allah’ın hüküm, irade, kader, ilim, rahmet, hayat, zaman gibi gayb ve müşahadat, yani görünen ve görünmeyen bütün âlemlerin bütün olay ve hakikatlerin hazinesi ve kaynağı olan Îlâhî ve son kitaptır.

Kur’ân, ezelden ebede her şeyin varlık, mevcut, geçmiş, gelecek bütün hallerini, bütün kavram, izah, tespit, delil, hakikat ve yorumlarını içine alan bir ilimler hazinesidir.

Batı felsefesinin tesiri altında kalan ve “arzî dünyevî” zihniyet sahiplerinin bu saplantılarını yıkıp hakperestliği göstermek bizim bir vebal borcumuzdur. Kur’ânın bütün insanlığa son İlâhî mesaj olduğunu inanan–inanmayan bütün insanlığa tebliğ vazife ve mükellefiyetimiz var. İlim ve fıtratın ana kaynağıdır. Fıtrî hayatın bütün gerçekleri Kur’ânın kabulü ve makbulüdür. Her türlü hakikat ve gerçek Kur’ânın malıdır. Tek şart ki: O ilim ve gerçeğin fıtratın kanunları sınırlarında olması ve materyalist felsefenin “doğma” haline getirdiği safsatalardan ayrılması lazımdır.

Hayatın günlük akışı içerisinde hepimizin karşılaşabileceği farklı durumlar, olaylar, kişiler ve zamanlar vardır. Hadise ve olayların her birisi, kişiye, zamana, şartlara, fikir ve değerlere göre kendi makamında önemi, ağırlığı veya önceliği vardır. Bütün bunları Allah’ın verdiği, akıl, ruh, hisle okumak doğru çözümdür. Var olan değerlerle birlikte yaşamayı, onların çekilmez değil de yaşanabilir hale getirebileceğini tespit ve tatbik eden başta Allah’ın elçileri peygamberlerdir. Bilge kişiler de bu konularda birer rehberlerdir. Onların görüş, düşünce, tecrübe ve tespitleri hayata ışık tutan parlak nur haleleridir.

Bu yazımızda köşemize misafir edeceğimiz bilge kişi, Hıristiyan dünyasının önemli filozoflarından Rönesans felsefesini biçimlendiren, kilise tarafından yakılarak öldürülen Giordano Bruno’dur. (1548- 1600), İşte ondan hayata ait değerlendirme ve tespitler:

İki şey çözümsüz görünen problemleri bile çözer: 1- Bakış açısını değiştirmek, 2- Karşındakinin yerine kendini koyabilmek.

İki şey yanlışı engeller:1-Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek, 2- Hak yememek.

İki şey kişiyi gözden düşürür: 1-Demagoji (Lafazanlık), 2- Kendini ağıra satmak (övmek)

İki şey insanı ‘Nitelikli İnsan’ yapar: 1- İradeye hakim olmak. 2- Uyumlu olmak.

İki şey geri bırakır: 1- Kararsızlık, 2- Cesaretsizlik.

İki şey kaşif yapar: 1- Nitelikli çevre, 2- Biraz delilik.

İki şey ömür boyu boşa kürek çekmeyi önler: 1-Baskın yeteneği bulmak, 2- Sevdiğin işi yapmak.

İki şey başarının sırrıdır: 1- Ustalardan ustalığı öğrenmek, 2- Kendini güncellemek.

İki şey başarı ve mutluluğu yakalamanın sırrıdır: 1- Niyetin saf olması, 2- Ruhsal farkındalık.

İki şey milyonlarca insandan ayırır: 1- Problemin değil, çözümün parçası olmak, 2- Hayata ve her şeye yeni (orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmek.

İki şey gelişmeyi engeller: 1- Aşırılık (mübalağa, abartı, ifrat), 2- Felâkete odaklanmış olmak.

İki şey çözüm getirir: 1- Tebessüm (gülümseme), 2- Sükut. (susmak)

İki şeyin değeri kaybedilince anlaşılır: 1- Anne, 2- Baba.

İki şey geri alınmaz: 1- Geçen zaman, 2- Söylenen söz.

İki şey ulaşmaya değerdir: 1- Sevgi, 2- Bilgi.

İki şey “hayatta önemli olan her şey” içindir: 1- Nefes alabilmek, 2- Nefes verebilmek.

“Allah, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, “Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Allah’ı kullanırlar. “ Giordano Bruno.

Allah’a iyi bir kul, insanlığa katkı yapacak faydalı bir insan olmak dilek ve temennisiyle.

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