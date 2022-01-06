Meşverete kimler seçilmemeli?

1. Demokrat olmayan.

Demokrasiyi savunmak ayrı birşey, Demokrat olmak ayrı. Eğer insanlar fikrini hürce ifade edemiyorsa karşımızda; lütfen meşverete aday olmayalım. Unutmayalım, Üstadın en nefret ettiği şey istibdat. Başkalarına hayat hakkı tanımayan, hep doğru ve haklı olduğunu zanneden kişiden Demokrat olmaz.

2. Öfke kontrolü olmayan.

Öfkesini kontrol edemeyen, kimseye tahammül edemez. Meşveret biraz da tahammül gerektirir. Zira herkes aynı fikirde olmaz, olmamalı da. Öfkeli insan karşıt fikirlere ne kadar olgunluk gösterebilir.? Kimse kimsenin azarını çekmek için birarada değil. Sonuçta Allah rızası için biraradaysak hepimiz birbirimize saygıda ve sevgide kusur etmemeliyiz.

3. Fazla geniş.

Bazılarımız biraz fazla geniş. “Kim olursan ol gel “ inancı seçici kurul ve de meşveret adayları için olmaması gereken bir durum. Meslek meşrep nedir sorusuna cevabı olmayan, olsa bile şu ya da bu sebeplerle meslek meşrep aleyhine fiil gösteren, meşverette olmamalı.

4. Koltuk işgal etmeyi seven tembel.

Meşverette olmak cemaatin komutanlığı değil hizmetkârlığıdır.

Hizmet dışında ne sebeple olursa olsun, hele işi başkasına havaleyle o kutsî yer işgal edilmemeli.

5. Herkesi eleştiren.

Cümle âlemi eleştiren elbette sadece nefsini beğenir. Kendi fikrinden, kendi tarzından başka kimseyi beğenmez. Oysa ki bu hizmet yalnız başına yapılacak bir hizmet değildir. Zübeyir Abinin kitaplarını okuyup (sadece okumak yetmez) amel etmek gerekir. Zübeyir Abi hizmetteki olmazsa olmaz düsturları hem lâhikadan, hem de bizzat Üstaddan alarak kendi hayatında uygulayan mükemmel bir rol-model.

6. Eleştirilmeye tahammülsüz olan.

Kendisi başkasını kıyasıya eleştirirken başkasının en ufak tenkidine tahammülü olmayan da lütfen meşverete aday olmasın. Tenkidin ne derece yıkıcı olduğu malûm. Hizmet içinde tenkide girilmemesi, bir problem varsa meşverete getirilmesi; meşverette görüşüldükten sonra arka planda tekrar konuşulmaması da elzemdir.