Bizim hizmetimizin işleyişi meşveret ile olur. Kararlar alınırken en önemli mihenk, Risale-i Nur ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin meslek ve meşrebidir.

Meslek ve meşrep eksenine uymayan kararlar meşverette alınmaz. Zira herkes farklı fikirlerde olabilir; kendi fikri doğrultusunda kararlar almak isteyebilir. Bu durumda meşverette birçok değişik görüşler ortaya çıkar. Peki, kararlar kime göre neye göre verilecek? Elbette Risale-i Nur ve Üstad Bediüzzaman ölçü olacaktır. Hizmetin temel prensipleri neyse o çerçevede buluşmak önemlidir. Meşverette liyakat mutlaka olmazsa olmazdır. Zira liyakatsizlik meşverette olduğu zaman yanlış kararlar alınabilir. Bize ne lazım? Üstadı iyice tanımak! Hizmet prensiplerini aslına uygun olarak uygulamak! Büyük havuzu kazanmak için “bence”lerden vazgeçmek! Risale-i Nur’a bir bütün olarak sahip çıkmak! İmani ve içtimai dersleri birlikte yapmak! İçtimai ve siyasi kısaca Risale-i Nur’da ne yazılmışsa hepsini okumak, anlamak, ders olarak okumak, hayata geçirmek! Muhabbeti hakiki olarak dava arkadaşlarımızdan başlayarak ehli imana yaymak! Velhasıl İhlâs Risalesi’nin düsturları, ölçülerini, prensiplerini hayatımızın ve hizmetlerimizin her safhasında rehber edinmeliyiz. Meşveret kararlarını uymalı ve uygulamalıyız.

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