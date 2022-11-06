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6 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Kayseri kitap fuarından hissiyatlar

Nimet Ortakaş
06 Kasım 2022, Pazar
10 günlük kitap fuarı arkasında birçok güzel hatıraları bıraktı. Sabah gelen öğrenci gruplarına risaleleri ve Üstadı anlattık.

Küçük risaleler ve peygamberimizden dualar kitabı revaçtaydı. Bazı çocuklar (liseliler) Bedüzzaman’dan Siyasi ve İçtimai Tesbitler kitabına ilgiliydi onu verdik kimine Divan-ı Harbi Örfi’yi. Hastalar Risalesi yine revaçtaydı öğrenciler arasında. 

Bir sabah yine tüm fuar hıncahınç dolu. İlkokul öğrencileri öğretmenleriyle bizim standın karşısında. Hoşgeldiniz demek için uygun anı bekliyorum. Bir küçük kız öğrenci belli ki hiç harçlığı yok. Öğretmen fark edip 50 TL çıkarıp küçük kıza vermeye çalıştı, kız almamak için epey çaba sarfettiyse de öğretmen zorla verdi. Ben küçüğün durumunu farkettiğim için kitap hediye edeyim diye dikkat kesilmiştim. Kuzum birkaç stand gezdikten sonra yanıma geldi. Biraz konuştuk bizden de kitap alıp parasını ödedi. Ona özel bir indirim de yaptım.

Bir öğretmen öğrencileriyle geldi yazarımız Süleyman Kösmene ile sohbet etmek istediler. Verimli bir sohbet gerçekleşti. Şurası bir gerçek ki, öğretmen hangi standa ilgi gösterirse öğrenci oraya yöneliyor. Risale-i Nurları tayına öğretmenlere çok iş düşüyor. 

Fuarda standlarda çalışan kişilerle diyaloğlar çok güzeldi. Yeni Asya standı onlarca da ilgi alanıydı. Karşı standdan genç bir kardeşimizle her sabah olduğu gibi selamlaştık biraz konuştuk. Üstaddan ve risalelerden haberdar olduğunu söyledi. Dış görünüş aldatıcıydı. Kimin ne düşündüğünü ancak iletişim kurunca anlıyorsunuz. Standa gelen pek çok kişi “bu fuara sadece sizin stand için geliyoruz” ifadesini kullandı. Yine fuarda çalışan öğrencilere epey kitap sattık. Özellikle bizim standda çalışan dersane talebemiz Ekrem’in epeyce fanları vardı. Gönüllere girmeden davanızı anlatamıyorsunuz.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da derse gelmek isteyen hanımlar üniversite öğrencileri telefon numaralarımızı istediler. Beyler de ve erkek talebeler de, iletişim numaraları alıp verdiler. En önemli konulardan biri de bazı insanlar risalelerin yasak olduğunu zannediyorlar. Orada risalelerin sergilenmesi bu açıdan son derece elzem. Yasak olmadığını güzelce ilan etti fuardaki yerimiz. Bazı kişiler fuarı beklediklerini ifade ettiler Risale cevşen gibi ihtiyaçlarını gidermek için. Geçen sene müşterimiz olan birçok kişi yine geldi, konuşup destek verdiler eksik kitaplarını aldılar. 

O kadar çok hatıra kaldı ki bize unutamayacağımız. Şahs-ı manevinin desteğiyle muhteşem bir hizmet atmosferini geride bıraktık. Bu vesileyle standımızda beraber çalıştığımız Kamile, Yıldız, Fatma, Ekrem, İbrahim, Şamil, Hasan, Furkan, Ahmet, Bayram kardeşlerimize ağzımızı tatlandıran Emine, Duygu, Fatma’ya teşekkür edeyim. Rabbim bizlere hizmette çürümeyi nasip etsin inşallah...

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