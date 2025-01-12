Mor renk tefekkürü

Çocuklara tefekkürler - Nuray Yıldız Kaya

Mor renk, en kısa dalga boylu, frekansı en yüksek olan renktir. Dünyada olmayan renklerin karışımı ile elde edilen bir renktir. Kırmızı ile mavinin karışımından oluşur. Nadir bulunan bir renk olduğu için insanlar tarih boyunca elde etmek için çok uğraşmıştır. 1 gr saf mor boya çıkarmak için yaklaşık 10.000 kabuklu deniz hayvanları kullanılırmış. Bu yüzden tarihte mor renkli kıyafetleri sadece soylular, padişahlar, sultanlar giyebilirmiş.

İnsanlar mor rengi elde etmek için bu kadar uğraşırken; renk verenlerin en güzeli Mülevvin olan Allah, bizler için çeşit çeşit mor renkli meyveler, sebzeler, çiçekler yaratmıştır. Pazara veya markete gitsek mor renkli neler neler görürüz. Mor üzüm, yaban mersini, böğürtlen, incir, mor erik gibi çeşit çeşit meyveler... Patlıcan, mor havuç, mor lahana, mor turp, mor soğan gibi çeşit çeşit sebzeler... Lavanta, mor menekşe, mor sümbül, mor orkide gibi çeşit çeşit çiçekler... Hatta mor renkli taşlar bile var. Ametis, iyolit, tanzanit, kunzit gibi birbirinden güzel ve değerli taşlar var. Kâinatta bulunan çeşit çeşit tonları olan bu rengi bir deneyle biz de evde elde edebiliriz. 3 adet su bardağı alalım; bir bardağa mavi renklendirilmiş su koyalım. Bir bardağa kırmızı renklendirilmiş su koyalım. Ortasına boş bardak koyalım. Bir peçete alalım. Bir ucunu mavi olan suyun içine bir ucunu boş bardağa koyalım. Aynı şekilde başka peçeteyi kırmızı suyun içine diğer ucunu boş bardağa koyalım. Bir süre bekleyelim. Ardından iki suyun karışımından oluşan mor rengi görebiliriz. Haftaya yepyeni bir tefekkür yolculuğunda buluşmak duasıyla…

