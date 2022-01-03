Sanal kulluk

Üretilmiş, işlenmiş olanların yaratılmış olandan daha revaçta olacağı bir gelecek bizi bekliyor. Sanal atmosfere çok hızlı girdik ve hız kesmeden her geçen gün yeni gelişmeler, teknolojiler bizi gerçek olandan koparıyor.

İnsan, gerçekliğini unutursa kulluğunu da unutur. Ne olduğunu, nereden geldiğini, nereye gideceğini, ne amaçla yaratıldığını hatırlayamaz. Şeytanın ahir zaman insanına attığı ve atacağı en büyük gol, onları gerçeklikten uzaklaştırmak olacaktır. Gerçek dünya ile olan ilişkimiz anbean azalıyor. Alış verişleri sanal ortamda yapıyoruz, ödemeler sanal ortamda, iletişim sanal ortamda, tefekkür sanal ortamda, araştırma, okuma, bilgi edinme sanal ortamda, arkadaş edinme sanal ortamda, sohbet, eleştiri, eğlence sanal ortamda ve yakın bir gelecekte artık kıpırdamamıza bile gerek kalmayacak.

Sanal dünya, insanı hazlarının kulu yapar, onun kendiyle hasbihaline izin vermez, Rabbini tefekkür edebileceği bütün alanları ona kapatır.

Gerçek dünya inişli çıkışlıdır, risk vardır, zahmet vardır, imtihan vardır, kulluk vardır, sabır vardır. Bütün bunlar bu dünyanın oyun ve oyalanma için yaratılmadığını hatırlatır. Gerçek dünyada yapılanların faturası vardır. Bu imtihan içinde olduğumuz gerçeği ile yüzleştirir. Bu yüzden sanalda yaşamak kulluğu unutturur, imtihanı unutturur. Tek tipleştirir, tepkileri aynılaştırır, robotlaştırır.

Her insanın duyguları, tepkileri, lâtifeleri, zaafları, tefekkürü, siması farklı olduğu gibi ubudiyeti de farklıdır. Bu çağın ve istikbalin menfi ortamlarıyla mücadele edebilmenin yolu, kulun kendi üzerindeki sikke-i ehadiyetleri görüp onları tanıması, anlaması ve kendini özel kılanla barışmasıdır. Üzerimizdeki kontroller, teshirler, yönlendirmelerin bizi aynılaştıracağı bir gelecekten, bizi biz yapan özel mührümüzü fark ederek kurtulabiliriz.

Düşünen, tefekkür eden, tenkit edebilen, fark edebilen, tepki koyabilen, sabredebilen, duruş koyabilen, hazlarını öteleyebilen, kendini bulmuş, komplekslerinden arınmış bir insan profili sanal dünyaların en son isteyeceği insan profilidir.

Sikke-i ehadiyet tefekkürü, gerçek dünyada yapılabilir. İnsan, Rabbinin kendisini özel yarattığını ve onunla özel ilgilendiğini, bizzat gerçek olanda yaşayarak anlar.