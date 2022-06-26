2023 discuruyla iktidar yapışan müzmin AKP’liler; hayat pahalılığı, dövizin önlenemez tırmanışı, hukuksuzlukların artması, yalanın dolanın, küfrün bini bin para olması karşısında oyların erimesi, sandığın yaklaşmasıyla muhalefete tahammulsüzlük içinde yeni bir dil geliştirdiler.

Diyorlar ki; “AKP gitsinde ne olursa olsun” diye çalışıyorsunuz! Dolayısıyla şer ittifakı içindesiniz. KLPMŞRTY.. bilmem ne güçlerine hizmet ediyorsunuz.

Hakikaten öyle mi ya, yeterki AKP gitsin de ne olursa olsun mu?

Evet, bu iktidar gitmeli. Zira kimse dünyaya iktidar koltuğuyla gelmedi. Demokrasinin gereği, irade beyanı olan sandık, kimi isterse onu seçer. Sittin sene koltuğa yapışmak ne demek, millet laf olsun diye mi isyanlar da?

Bir bakalım neler yapmış, milleti bunaltmış da muhalefeti dalga dalga büyütmüş:

20 senedir iktidarda olan AKP, memleketi ordan oraya savurmadı mı? 17/25 yolsuzluk dosyaları, Suriye’nin kan gölüne dönmesi, milyonlarca kardeşimizin göçebe olmasındaki yanlış politikalar, etnik ayrımcılık, cemaatlere olan itimadın kaybolması, ötekileştirme, terörize etme, hukuksuzluklar, zulümler, yurd dışına kaçış, adam kayırma, vakıflar üzerinden dışarıya para kaçırma, offshore hesaplarıyla vergi kaçırma, kara para aklama, uyuşturucu ticareti, cihadistlere silah yardımı iddiaları gibi kitaplar yazılacak menfi icraatlar olmadı mı?

Özellikle bu ucube Türk tipi başkanlık sistemiyle yetkiler tek adamda toplandığından beri ekonomi gün yüzü gördü mü? “Verin bu kardeşinize yetkiyi, görün bakın dolar nasıl iki lira olacak” dedikten sonra döviz, enflasyon ve faiz dengesizlikleri milleti çileden çıkarmadı mı? Arabasına benzin dolduramadığı, yollar pahalı diye otobanlardan, köprülerden geçemediği için artık köylerde yaşamayı düşünmüyor mu?

Dışarda bir kap yemekten korkup, yavan ekmeğe talimle, 1 kuruş ucuz alacağım diye ekmek kuyruklarına girilmedi mi?

Aynen “bizi o kurtardı, o olmasaydı adımız george, makarios olacaktı. Camilerimizde ezan okunmayacak, alfabemiz değişecek, başımızdan fesimiz, başörtümüz alınacaktı diyenlere, ne kaldı geriye, bunların bin beteri yapılmadı mı, acı hakikatı yüzlerine vurulduğu gibi... daha ne kaldı yaşanacak?

AKP olmasaydı şunlar şunlar olmayacaktı diyenlere; “dindar nesil yetiştireceğiz dedikten sonra; hemde İlahiyat ve İmam hatip liselerinde..Onuncu yıl marşı, putlara secde, partiler, seküler hayat ve başörtüsü için verilen onca ağır bedellere rağmen bu günkü (...) uygunsuz görüntüleri görmüyorlar mı? Evet bu iktidar gitsin, çünkü; dindar diye iktidara getirilen AKP’nin tahribatı seküler partilerin toplamı bir araya gelse yüz senede yapılamayacak kadar büyük. Gerçekten gelecek iktidarların işi zor. Öyle hemen toparlanacak gibi de değil. Fakat bir milâd olabilir. Yeterki hürriyet gelsin, gerisi peşinden gelir. Çünkü iktidarlardan beklenilen, dürüst, şeffaflık, tam hürriyet, adalet ve eşit vatandaşlık haklarına riayet ederken, dine ve dindara müdahele etmemek. Din kendiliğinden (cemaatlerle) neşv ü nema olur.

AKP giderse kim gelecek sorusuna; sanki millet AKP ile doğdu, merak etmeyin bu memleket onlarca iktidar çıkartır. Mahkeme kadıya mülk değildir. Biri gider biri gelir. “Ben gidersem memleket batar” diyenler, dini ve tarihi de bilmezler mi?

Hz. Ömer (ra) İran seferinde Halid bin Velid’i (o giderse kesin kazanırız, algısı üzerine) vazifeden alır. Çünkü “o yapar” demek, sebepleri merci tanımaktır ki, bu da şirktir.

Kurumsal olarak AKP ya da başka isimlerle kimsenin derdi yok, fakat tahribatıyla... Yetti artık.