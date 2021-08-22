"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Anadolu; “AKP bitti” diyor

Ömer Faruk ÖZAYDIN
22 Ağustos 2021, Pazar
Türkiye seyahatimiz sebebiyle bir çok vilayet gezip, sonra baba ocağına avdet ettik, gördük ki; bir kaç fanatik, sathi, parti tarafgirliği yapanlar hariç AKP’den umudu kesmişler.

16 Nisan, 24 Haziran, 31 Mart’ta “Evet” diyen en koyu AKP’liler dahi olanlar karşısında gardları düşmüş bizim söylediklerimizi söylemeye başlamışlar.

Onlardan biri: AKP memleketi böldü.

Diğeri: Din yüzde bire indi.

Bir başkası AKP ekonomiyi rayına koymazsa ANAP’tan beter olacak yüzde bir bile alamaz diyor.

Nasıl olmasın ki?

Özellikle bu son süreçte; tabiî afet deyip geçilmeyecek ihmaller ve zulümler yüzünden gelen yangın, sel, pandemi gibi musîbetlerde milletin aklıyla alay eder gibi çay poşeti dağıtmak, saray, uçak ve yüzlerce lüks makam araçlarıyla israf edip yaraları sarmaktan âciz, üstüne bir de iban numaralarıyla yardım talep etmek bardağı değil, öfkeleri taşıran sel oldu.

Oysa ne hayallerle iş başına getirilmişlerdi. Hem müstebit devlet anlayışının, hem de darbe vesayetinin dindar / demokratlara getirdiği baskılardan kurtaracak, kısaca millet rahat bir nefes aldığı gibi Abdülhamid’den sonra milletin Halifesi/ lideri olacaktı.

Bir müddet güzel icraatlar da olmadı değil. Saman alevi gibi AB, açılımlar, ekonomide rahatlama, GSMH 12.500, tekli rakamlarda enflasyon, sağlık sektöründe iyileştirmeler, duble yollar, komşularla “sıfır sorun” v.s. milletin teveccüh ve güvenini kazanmışlardı.

Her iktidar iş başına geldiğinde parlak bir kaç icraat yapıp sonra sonra yıpranarak muhalefete düşer, bazıları da birden sıfıra inip tarih sahnesinden çekilirler. ANAP ve DSP gibi..

Ancak, AKP seneler süren teveccüh sonunda, gitmez algısı yerleşince 2023, 2071 hayalleri görülmeye başlanmıştı. En kötüsü de, yanlışlar söylendiğinde “alternatif yok, kime verelim” hesap yanlışı iktidara güç kattı. Demirel gibi bir lider beklentisi, Halk Partisi’nin bir asır evvelki günahları da çok işlenince 19 seneyi tek parti diktotaryasına götürdü. Boyaları dökülüp asıl mahiyeti anlaşılınca (öyle yıpranmışlık falan değil) milletten öyle bir şamar yiyecekler ki sesi Çin ü Maçin’den gelecek.

OTOYOL VE SAĞLIK

Bu duruma nasıl gelindi;

En başta basının havuza dönmesi ile sadece iktidara yarayan haberler manipüle edilip gerçekler vatandaştan saklandı. Temeli çürük vitrin icraatların boyaları dökülünce foyalar ortaya çıktı. Sadece bir misal; o çok övündükleri otoyol ve köprüler geçiş garantili olduğundan yüksek masraflar vatandaşa yüklenince kimse oralardan geçmek istemiyor. Yavuz Sultan Selim, Orhan Gazi köprüleri pahalı olunca, Demirel ve Özal dönemlerinde yapılan Boğaz ve Fatih köprüleri, Devlet yolu otoban ücretleri cüz’î rakamlarda iken, son yapılan köprü ve otobanlar (geçiş garantili) müteahitlere taahhüd edildiğinden vatandaş eski yolları tercih ediyor. Eski otobanlardan Urfa Niğde arası cüz’î rakamlarla geçilirken, yeni yapılan Niğde Ankara 114 TL olunca eski yoldan geçiliyor. Keza Kuzey Marmara Otoyolu, Selimiye Köprüsü dahil bağlantılarla yüzlerce TL’yi bulunca yeni yollar bomboş.    

Sağlık ise tam bir Arap saçı. Ambulans yoktu, millet hastahanelerde rehin kalıyordu balonu da söndü. Doktor bir dostumuzun ifadesiyle; 2001’de bir anjiyo’ya SSK’nın ödediği onbinler iken, şimdi 500 TL civarında, geri kalan vatandaşın cebinden çıkıyor. Devlet hastahaneleri var denilse de, sıra bulmak aylar sürüp işkenceye dönünce sağlık balonu da patlamış vaziyette. 

Dış politika, mülteciler meselesi, zulümler, işkenceler, hapishaneler, KHK, tek adam rejimi, parlamenter sistemin çöküşü, batan ekonomi v.s. denildiğinde “ köprü yaptı ya” deniliyordu. Artık müdafaa edecek malzemeleri de kalmadı. AKP bitti, ancak büyük bir enkaz bırakarak.

Milletin lideri, milletin tek derdi oldu.

Okunma Sayısı: 496
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gerçekleri gizlemek ülkeyi batırır'

    Yalan haber kime yarıyor?

    Türkiye’ye de, Çin’e de benzer mesajlar

    Türkiye'de 19 bin 351 yeni vakaya daha rastlandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü

    Yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 70

    Orman yangını sonrası solunum sağlığı tehdidi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    Afganistan’da açlık uyarısı

    Moskova’da tuhaf cami baskını

    AB Komisyonu Başkanı: Taliban'ı tanımıyoruz

    Orman yangınlarında Akdeniz birincisiyiz

    İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

    Afrika'da toplam vaka sayısı 7,5 milyonu aştı

    Japonya'dan Türkiye'ye mülteci destek kredisi

    Dünya genelinde 4 milyar 910 milyon doz aşı uygulandı

    Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Naci İnci atandı

    Yine Afgan ordusunu ve yönetimini suçladı

    Taliban: Çin, Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir

    UNICEF: 1 milyar çocuk iklim riski altında

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Anadolu; “AKP bitti” diyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barla yeniden hareketleniyor
    Ahmet BATTAL

    Demokrasiye mezar kazanları görmek
    Genel

    'Gerçekleri gizlemek ülkeyi batırır'
    Hasan KOÇ

    Taliban’ın dine verdiği büyük zarar
    Adnan NACİR

    La Fon’dan masallar
    Hüseyin Kıymık

    CENNETİ GÖRDÜM!
    Mehmet KARA

    Meclis tatilde, ama siyaset ayakta
    Risale-i Nur'dan

    “Sen de Şeriat istemişsin?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.