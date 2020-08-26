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26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Karadeniz’de çırpınan dolar ve gaz

Ömer Faruk ÖZAYDIN
26 Ağustos 2020, Çarşamba
En başından söyleyelim; Cenab-ı Hakk’ın istifademiz için dağların, yerlerin ve denizlerin altında depolattırdığı çeşitli maden, petrol ve gaz gibi tabiî kaynakların bulunması en çok bizi sevindirir.

Ancak bu ikram-ı İlâhi’nin seçim ve iktidar malzemesi yapılması, sunuş biçimi herkes gibi bizi de rahatsız eder/ediyor.

Geçen Çarşamba günü CB Erdoğan; “Yarın biliyorsunuz Perşembe, öbür gün de Cum’a, Cum’a günü büyük bir sürprizimiz olacak” dedi demesine, ama bütün kanallar “doğalgaz rezervi bulundu” haberini geçtiler bile.

Tabiî Cum’a günü alışkanlık haline gelen bu müjdeler, siyasî showa dönmesiyle bir kısmının ayaklarını yerden keserken ehl-i tahkik ve sorgulayan bir kısmına da istihza mevzusu oldu.

İleri demokrasilerde bu tür iç politikaya alet edilebilen showlar görülmezken, nedense üçüncü dünya ülkelerinde iktidar bekası için can simidi.

Tamam güzel bir haber, ekonomiye faydası olacağı ve bizi el kapısına kısmen muhtaç etmeyecek olan bu kaynakların kullanılması elbette sevinç kaynağı. Fakat seçim yatırımı ve seçmeni konsolide edebilmeyi planlayan ve yandaşa kaynak sağlayan bu tarz ilânatlar, dünya ölçeğinde milletimize bakışı da rencide ediyor.

Devlet ciddiyeti, güzel bir haberi bir basın toplantısıyla anında ilân eder. Ancak “Yarın biliyorsunuz Perşembe, öbür gün de Cum’a...” demek, ilkokul çocuklarına bile söylenmeyecek malûmu ilâm, ya seviyemizin düşüklüğü ya da bizi o seviyede görmek istemek demek. Ondandır ki son on senede yapılanları akılla izah etmek mümkün değil. Ancak iktidara lâzım olan bu kabul kemiyeti, içinde bulunduğumuz hâli de özetliyor.

Tabiî bu tarz müjde politikaları akla deli soruları da getirmiyor değil!

Sarayın, müjdenin müjdesinden evvel 7.40 civarında olan dolar, o iki günde önce 7,30 ve müjdeden yarım saat evvelinde de 7.21’e kadar gerilemesi ve açıklamanın akabinde de 7.35 olması önemli.

Yükselme ile beraber Merkez Bankası’nın piyasaya ucuz fiyattan dolar sürmesi, birilerini zengin, vatandaşa da ağır bir fatura ödettiğini sormayalım mı?

Maliye ve Hazine Bakanı damat Albayrak haklı!

“E canım dolarla mı maaş alıyoruz?”

SEÇİM DÖNEMLERİNDE GAZ ÇIKIYOR

“Mart Şubat’tan, Nisan Mart’tan, Mayıs da Nisan’dan daha iyi olacak” dedikçe kötüye giden ekonominin mimarlarından Albayrak, “Eksen değişecek ve bu rezervin cari açığı kapatacak” demesiyle hakikatler bir kaba sığmıyor. Zira havuz medyasında önce 800 milyar metreküp diye pompalanan doğalgaz rezervi, Cum’a günü 320 milyar metre küp’e düşünce sorular ve mizah peşpeşe geldi.

Tabiî ilk günden enerji hisseleri tavan yapıp eldeki hisseler satılıp birilerinin cebine milyonlarca lira girdikten sonra, hisseler vatandaştan taban fiyattan geri alındı mı sorusunu da beraberinde getirdi. İki günde hem dolar, hem de enerji hisseleri birilerine peşkeş mi çekildiğini sormak herkesin hakkı.

Yine başka bir merak konusu ki; cari açığı kapatacağı söylenen doğalgazın 60-65 milyar dolar edeceği, bu paranın zaten altı ayda piyasalara para sürülmesiyle erimesi...

320 milyar metre küp olduğu söylenen rezervin ancak dört senelik ihtiyacı karşılayacak kapa- site de olması...

Türkiye’nin gaza ödediği on senelik fatura ise 455 milyar, senelik ise 46 milyar dolar. Rusya’dan komşulara göre en yüksek fiyatla alınan gazın belki 17 aylık kısmına denk. Eksen değişmesi buysa eksen kayması nasıl olacak?

Gelelim son senelerde bulduğumuz kaynaklara;

9 Eylül 2004 Akçakoca’da doğalgaz.

26 Kasım 2006 Akçakoca’da dogalgazdan sonra petrol umudu..

20 Mayıs 2007 Karadeniz’de doğalgaz..

26 Ağustos 2007; Karadeniz’de petrol ağa takıldı.

15 Mayıs 2009’da Sakarya’da doğalgaz..

21 Ocak 2010’da Cudi Dağı’nda 3.250 metrede petrol...

7 Şubat 2014’te Diyarbakır’da 40-50 senelik ihtiyacımızı karşılayacak kaya gazı...

9 Ocak 2015’te Trakya’da 600 milyon metre küp gaz...

16 Mayıs 2018’de Batman, Mardin ve Şırnak’ta büyük petrol rezervleri...

8 Şubat 2019’da yine Trakya’da doğalgaz bulunduğu müjdelendi.

Seçim öncesi gaz vermeye devam.

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