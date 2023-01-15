"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Kılıçdaroğlu: AKP, bizim terk ettiğimiz CHP’dir

Ömer Faruk ÖZAYDIN
15 Ocak 2023, Pazar
AKP’nin 20 senede yaptığı tahribat tavan yapınca “bu kadarı da olmaz” deyip hemen bütün partiler demokraside buluştular.

Denilebilir ki, AKP’nin memlekete yaptığı en büyük iyilik (şerrinden kurtulmak için) partilerin aldığı vaziyettir. Ülkücü, milli görüş ve solcular.

Bunların en başında da CHP ve genel başkanı Kılıçdaroğlu geliyor. 

Bir asırdır siyaset sahnesinde olan ve kökü İttihad ve Terakki’ye

dayanan Halk Partisi, milletin değerlerine tepeden bakmış, milleti devlete küstürmüştü.

Düne kadar hep o kurucu iradenin tesirinde, apoletli siyaset yapmıştı. 12 Eylül ile birlikte parti içindeki güç, kısmen başka yönlere transfer olmuş, gelen liderler demokrasi demişse de parti içi dengelerden dolayı bir türlü “o iradeden” kurtulamamıştı… Ta ki 22 Mayıs 2010’ta genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu seçilene kadar…

Kılıçdaroğlu, öyle bir dönemde başkanlık yaptı ki, 17/25,15 Temmuz, 16 Nisan gibi siyasette taşların yerinden oynadığı Türkiye’nin kaderini değiştiren yıllardı.

Kılıçdaroğlu, bir yandan partiyi milletle küstüren ulusalcı ve aristokratları temizlerken, diğer yandan muhalefeti de toparladı. Ama asıl önemli olan partisinin dizginini antidemokratik rejimden kurtarma çabasıdır. 

Kendi ifadesiyle “partiyi derleyip toparlamak kolay olmadı.” 

Bir yandan parti içi diğer yandan da mazisinde ne kadar menfîlik varsa tersi politikalar geliştirmeye başladı.

Memleketin içinde bulunduğu zulme ve adaletsizliğe direnişi, 

özellikle, o yaşında, Ankara’dan İstanbul’a 450 km adalet yürüyüşünü gerçekleştirmesi, birçok şeyi de beraberinde getirdi. 

Ayrıca, partisinin senelerce mani olduğu Risale-i Nurlara, AKP’nin getirdiği bandrol yasağını AYM’ye götürerek serbest kalmasını sağladı ki, CHP için bir devrim niteliğinde idi.

Altılı Masanın kurulmasında (5 sağ partiye) öncülük etmesi, İmamoğlu gibi demokrat kökenli birini İBB’ye başkan yapması, yine parti kurmaylarını demokrat, dine hürmetkârlardan seçmesi, her fırsatta Yeni Asya’ya getirilen ilan yasağını Mecliste dile getirmesi gibi işler yapması sıradan işler değildir.

Ve geçen Salı günü grup toplantısında öyle bir konuşma yaptı ki, CHP için kırmızı çizgi sayılan bir çok mevzuda neredeyse devrim yaptı. Adeta CHP’nin genleriyle oynadı.

70’li yıllarda sağ/sol çatışmasında hemen bütün sol grupların CHP blokunda buluşması, ülkücülerle kanlı/ bıçaklı olması düşünüldüğünde; siyasî cinayet olarak ifade edilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümündeki sis perdesinin aralanması için ülkücü camiaya sahip çıkması ilgi çekti.

CHP’nin kurucu iradede asker ve generallerin olduğu ve her darbe öncesi asker parti ilişkisi ve darbeye davetiye çıkaran bir parti görünümünden, muhalefeti eleştiren Erdoğan’ı alkışlayan askere, “Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir” diye uyarısı tam bir demokratça tavırdı…

Ve en önemlisi de…

CHP’nin geçmişte yaptığı yanlışlara sahip çıkmayarak hatta özür ve helallik dileyerek; “Biz değiştik, biz halkın partisiyiz, biz hangi yanlışları terk ettiysek artık Saray tam odur. Statükocu, anti reformcu, anti özgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler” sözü de takdire şayandı.

Şimdi bütün bu gelişmelerden sonra, 20 yıldır CHP discurundan nemalananlara bir çift sözümüz var; “Sahi kim CeHaPe?“

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BİK'ten hukuksuzluk yolunda bir adım daha

    Türkiye konut fiyatları artışında zirvede

    Hedef demokrasi ve insan hakları

    Tarla kiraları da katlandı

    Hukuka aykırı delil, karar bozdurdu

    Bakan Bozdağ’a Yusuf Kerim sorusu

    Özel okul ücretleri batıyı geçti

    Güney Kore'de 159 kişinin öldüğü izdihamla ilgili soruşturma tamamlandı

    Güney Afrika'daki büyük elektrik krizi acil çözüm bekliyor

    AB'ye yasa dışı girişler yüzde 64 arttı

    Ukrayna: Soledar şehri Rusya'nın kontrolüne geçmedi, çatışmalar sürüyor

    Bolsonaro hakkında 'baskın' soruşturması

    Save The Children: Etiyopya, dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya

    Mehmetçik -20 derecede ve 4,5 metre kar altında vatan nöbetinde

    ABD'nin güneyindeki şiddetli fırtınada 8 kişi öldü

    Antarktika'yı bekleyen tehlike

    Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Fırat Kalkanı bölgesinde Şehit oldu

    Kiev'de patlama sesleri duyuldu

    AYM OHAL rejimine “dur” dedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afetler ve kuraklık
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kılıçdaroğlu: AKP, bizim terk ettiğimiz CHP’dir
    Ahmet BATTAL

    Troller, makul sesler ve seçim güvenliği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Abdulkadir Badıllı
    Adnan NACİR

    Yerli ve Milli Yapay Zekâ: Sull-e
    Genel

    BİK'ten hukuksuzluk yolunda bir adım daha
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm, nasıl nimet olabilir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Duyda inanma: Basın daha “hür”müş!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.