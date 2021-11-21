Aradığımız...

Zâlim olmadan güçlülük
İsrafsız cömertlik
Cimri, hasîs olmadan iktisat
“Tezellülsüz” tevâzu (alçalmadan alçakgönüllülük)
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Kinsiz aşk
Karşılık beklemeksizin fedakârlık
Tembelliğe düşmeden kanaâtkârlık
Harîs olmadan çalışkanlık
Şartsız barış
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Başkasının nefretiyle bağlı olmayan sevgi
Hülfü’l-vaad olmadan hüsnü’l-ahd
Gösterişsiz ibâdet
Yalansız siyaset
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Dertsiz derman
Tahakkümsüz hükûmet
İlimle süslenmiş hilm
Akıldan beslenmiş cesâret
İnsafla eşleşmiş adâlet
Zekâyla işlenmiş mahâret
Milletiyle barışmış bir devlet
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Cehâletsiz aydınlık
Karanlıksız aydınlar
İrticâsız medeniyet
İlticâsız bir saâdet
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Cemâl içinde celâl
Şefkatle örülmüş bir azâmet
Hamâsetsiz edebiyat
İddiâsız bir sanat
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Soruları bulmak için cevaplar
Ciddiyetle bezenmiş bir azim
Sahibinden menkul olmayan kerâmet
Uçmayan, uçurulmayan, ayakları biraz yere basan
Biraz insana yakın bir şeyh, bir velâyet
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‘Doğrunun tarafını’ yakalamış bir objektiflik
Kamuoyunun ‘yalancı tercümanlığına’ soyunmayan
Ciddî bir medya, gazeteler…
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Karalamaya bağlı olmayan parlatmalar
Masa başında yapılmayan anketler
Kulislerde alınmayan kararlar
Önyargısız yargılamalar
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Efrâdını câmi ağyârını mâni sözler
Cerbezesiz, polemiksiz
Demagojiye düşmeyen, seviyeli tartışmalar
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Hikmetle bezenmiş, vakarla süslenmiş
Hurafeden, bidâtlerden arınmış bir din, hem de dindarlık…
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Tartışmayla hiçbir dâvânın kazanılmayacağının anlaşıldığı
Avukatlığa, hâkimliğe soyunmadığımız karşılıklı atışmalar
Aldatmadan, yalandan arınmış ‘sâde’ politikalar
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Kaliteyi bütün yönleriyle hedeflemiş ciddî çalışmalar
Sonu kavgayla, cinâyetle bitmeyen, yazılı, tescilli anlaşmalar...