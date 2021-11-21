Aradığımız...

Enâniyetsiz büyüklük

Zâlim olmadan güçlülük İsrafsız cömertlik Cimri, hasîs olmadan iktisat “Tezellülsüz” tevâzu (alçalmadan alçakgönüllülük) *** Kinsiz aşk Karşılık beklemeksizin fedakârlık Tembelliğe düşmeden kanaâtkârlık Harîs olmadan çalışkanlık Şartsız barış *** Başkasının nefretiyle bağlı olmayan sevgi Hülfü’l-vaad olmadan hüsnü’l-ahd Gösterişsiz ibâdet Yalansız siyaset *** Dertsiz derman Tahakkümsüz hükûmet İlimle süslenmiş hilm Akıldan beslenmiş cesâret İnsafla eşleşmiş adâlet Zekâyla işlenmiş mahâret Milletiyle barışmış bir devlet *** Cehâletsiz aydınlık Karanlıksız aydınlar İrticâsız medeniyet İlticâsız bir saâdet *** Cemâl içinde celâl Şefkatle örülmüş bir azâmet Hamâsetsiz edebiyat İddiâsız bir sanat *** Soruları bulmak için cevaplar Ciddiyetle bezenmiş bir azim Sahibinden menkul olmayan kerâmet Uçmayan, uçurulmayan, ayakları biraz yere basan Biraz insana yakın bir şeyh, bir velâyet *** ‘Doğrunun tarafını’ yakalamış bir objektiflik Kamuoyunun ‘yalancı tercümanlığına’ soyunmayan Ciddî bir medya, gazeteler… ** Karalamaya bağlı olmayan parlatmalar Masa başında yapılmayan anketler Kulislerde alınmayan kararlar Önyargısız yargılamalar *** Efrâdını câmi ağyârını mâni sözler Cerbezesiz, polemiksiz Demagojiye düşmeyen, seviyeli tartışmalar *** Hikmetle bezenmiş, vakarla süslenmiş Hurafeden, bidâtlerden arınmış bir din, hem de dindarlık… *** Tartışmayla hiçbir dâvânın kazanılmayacağının anlaşıldığı Avukatlığa, hâkimliğe soyunmadığımız karşılıklı atışmalar Aldatmadan, yalandan arınmış ‘sâde’ politikalar *** Kaliteyi bütün yönleriyle hedeflemiş ciddî çalışmalar Sonu kavgayla, cinâyetle bitmeyen, yazılı, tescilli anlaşmalar...

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