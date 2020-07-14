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14 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Dergi kapak konularına dair sübjektif görüşlerimiz!

14 Temmuz 2020, Salı
Kafa kâğıdımız—herkes gibi—büyüklerimize göre “genç,”küçüklerimize göre de “yaşlı” sayılır! Ve kendimizi bildik bileli ciddî mânâda “Risale-i Nur,” “Yeni Asya,” evveliyatı dâhil olmak üzere “Yeni Asya Neşriyat” ve “Köprü” okuyucusuyuz.

“Gazetecilik-yayıncılık” mesleğimiz icabınca bi’dünya neşriyatı ta’kip ettik, hattâ çok “çengel atmak” isteyenler olmasına rağmen elhamdülillah hiç sağa sola sapmadan “meşrep” diye bellediğimiz “Yeni Asya çizgisi”nde berdevam olduk. 

Dünyevî endişelerle yayın grubumuzdan ayrı kaldığımız kısmî fasılalarda dahi hizmet merkeziyle irtibatımızı koparmadık. Uzunca bir devre iş yeri arkadaşlarımız olan “eskimez” dostlarımıza ziyaretlerde bulunduk, neşriyatımızı ta’kip etmeyi sürdürdük.

Bilâhare okumalarımıza sair dergilerimiz (alfabetik sırayla) “Bizim Aile,” “Can Kardeş” ve “Genç Yorum” da eklendi. Şöyle ki çok önceleri aylık dergilerimizi sathî şekilde inceler, üstüne pek düşmezdik; ama “yazı sahamız” neşriyatımız olunca “kapsama alanı”mıza bu dergiler de ciddî ciddî giriverdi! 

“Köprü”nün şimdiki hâlini beğeniyoruz, ama eski Köprü’yü de arıyoruz.

Belki konjonktür gereği bizim tanıdığımız senelerde eski “Köprü”—ta’biri ma’zur görünüz—“fişek” gibi bir dergiydi, attığını on ikiden vuruyordu! Kapak mevzuu dosyaları, müstakil yazıları, röportajları, yorumlu iktibasları... bir başkaydı. Entellektüel (münevver/aydın) olduğu kadar sosyopolitik bir imajı vardı. 

ESKİ “KÖPRÜ” 

Hakkını yemeyelim, belli bir kitleye (gençler) yönelik “Genç Yorum” da iyi bir dergi; fakat eski “Köprü”yü örnek alsa çok daha çekici olur.

Eski Köprü’nün yaptığı gibi, bir dergide kapak mevzuu “dosya” diye ta’bir edilen her daim başvuru kaynağı olabilecek niteliği havî, “akademik/ilmî” bir ağırlıkta olmalıdır. Hattâ bu mevzu destekleyici mahiyette röportajlarla, hattâ iktibaslarla zenginleştirilebilir.

Yeri gelmişken “Genç Yorum”a bir tavsiye daha: Bize göre, mevcut yazar kadrosu uzmanlık sahalarında (“siyasal bilgiler,” “beynelmilel münasebetler,” “hukuk,” “ekonomi,” “eğitim,” “tarih,” “iletişim” vs.) müstakilen yazmaya teşvik edilmelidir. Böylece dergi biraz da “gazetevarî” bir hüviyete bürünerek “gazete okuyucuları” gibi daha geniş bir kitleye cazip gelecektir. [Hattâ ve hattâ muhtemel (!) “kapak mevzuu” sıkıntısına bir çözüm olarak da yazılardan en faydalısının seçilerek “dosya” yapılması yoluna gidilebilir. Tıpkı gazete sayfasında en mühim haberin “sayfa manşeti” hattâ gazete haberlerinde en öne çıkan haberin “gazete (birinci sayfa) manşeti” olması gibi...]

Son olarak “kuşak ve(ya) cinsiyet dengesi”ne de kısaca değinelim: “Çocuk” dergisini sadece çocuklar, “aile” dergisini sadece kadınlar hazırlamadığı gibi, “genç” dergisini de sadece gençler hazırlamaz. Diyeceğimiz o ki “kuşak dengesi” de mühim vesselâm!

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