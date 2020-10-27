“Elif” ilâveden sayfaya düştü, şiirler öksüz kaldı...

Ön not: Hemen aktaralım ki işbu yazıda sadece “Elif” ve—“Ramazan takvimi” hariç—sair köşelerde neşredilen şiir çalışmaları mevzuubahistir.

Şahsen şiirle pek aramız olmadığını bilirsiniz; çünkü “manzum” değil, “nesir” yazmaktayız. Amma meselâ gazetemizdeki yazı yoğunluğunda sizler gibi bize de âdeta nefes aldıran şiir çalışmalarına da “ortalama bir okuyucu” kadar yakınız!

Haddizâtında şiirde dikkatimizi çeken—hep söyleyegeldiğimiz üzere—“duygu ve düşünce kesafeti” olup, bu cihetten şiir “bir edebî tür” olarak bilhassa memleketimizde en çok istimal edilen, dolayısıyla da kıymet verilen—aynı zamanda—bir san’at dalıdır. (Hikâye ve roman türleri şiirden sonra gelir.)

“Duygu-düşünce kesafeti” diyoruz. Zira “şiir ve şair” telâkkimiz şudur ki şiirler/güfteler gibi onları yazan şairler/şarkı sözü yazarları da “dolu”durlar; his ve düşüncelerini en kısa ve öz biçimde dile getirirler. Tıpkı pınarı (su kaynağı) kesilmeyen bir çağlayan(şelâle) misali gönül ve zihinlerden yine gönül ve zihinlere akar dururlar...

İŞTE O LİSTELER...

Sadede gelirsek gazetemizde 2018 ve 2019 yıllarında şiirleri neşredilmiş olan şairler ile şiir sayıları (parantez içindekiler) aşağıda olduğu gibidir:

2018’de: *A. Kadir Şahin (3), A. Lâtîf Bozdaoğlu (1), Abdil Yıldırım (1), Ali Cüneyt Eren (1), Ali Doğruer (1), Ali Rıza Aydın (3), Armağan Bahtiyar (1), Âşık Bilâlî (1), Âşık İhvânî (14), *Bedri Tahir Adaklı (4), Bekir Demir (1), *Celâl Yalçın (2), *Dursun Aydın (1), *Emine Benlice (1), Emine Çetin (1), *Fevzi Şekerci (1), *Hakan Bayten (1), Hanefi Örnek (5), Hasan Şen/İzmir (3), Hasan Yeşilkaya (7), Hayrunnisa Şen (1), *İbrahim Tazeoğlu (1), İhsan Yıldırım (14), İlhami Uyar (1), İlimdar Kaya (4), Îsa Yakan (6), *Kübranur Çakıroğlu (1), Kübra Örnek (1), *M. Fahri Utkan (1), M. Şirin Korkmaz (1), Mehmet Kovancı (13), Muhammet Örtlek (1), Mustafa Avcu/Ceyhunî (6), Muzaffer Karahisar (1), *Nâdir Nâzik (8), Nurefşan Taş (1), *Ömer Örtlek (15), *Şahin Tokmak (1), Şevki Çiftçi (6), *Turaboğlu (3), Yıldırım Abdil (1), *Z. Güngör Uslu (14), Zübeyir Güngör Uslu (3)...Toplam 43 imza!

2019’da:*Abdil Yıldırım (3), Ahmet Safa (1), Ali Rıza Aydın (3), Atillâ Yılmaz (1), *Bahadır Kaya (1),*Cihan Cambaz (1), Cüneyt Batumeli (1), *Dursun Aydın (3), *Hanefi Örnek (3), Hasan Şen/İzmir (3), Hasan Yeşilkaya (5), *İhsan Yıldırım (4), Îsa Yakan (4), *Mehmet Kovancı (4), Mikâil Yaprak (1), Mustafa Avcu/Ceyhunî (12), Mustafa Savaş Biter (1), *Nâdir Nâzik (3), Nurefşan Taş (1), *Osman Karahasanoğlu (1), *Süleyman Alıç (1), *Şevki Çiftçi (1), *Tuncay Hamdi (1), *Z. Güngör Uslu (5)...Toplam 24 imza!

VE KÜÇÜK NOTLAR!

* “En mühim not”la başlarsak... “Toplam imza” sayılarından da anlaşılacağı üzere 2018’e göre 2019’da şair sayısı yarıya düştü: 43’e 24... Bunun sebebi de ma’lûm: 29 Temmuz 2019’da gazetemizin 16 sayfadan 12 sayfaya düşmesiyle “Elif” ilâvesinin “sayfa” mevkiine inmesi. Tabiî olarak “yazı yağmuru” yanında artık şiirlere pek yer kalmaz oldu ve şiirler öksüz kaldı...

*En çok şiiri neşredilen şair 2018’de Ömer Örtlek, 2019’da da Mustafa Avcu-Ceyhunî oldu. *2018’de Sezai Karakoç ve Yahya Kemal Beyatlı’nın birer şiiri “iktibasen” “Elif”te yayımlandı. *Abdil Yıldırım’ın bir şiiri 2018’de “Yıldırım Abdil” müstearıyla(!) “Pazarola”da çıktı.*Hanefi Örnek’in “Elveda şehr-i Ramazan” başlıklı şiiri “Ramazan” sayfasında 13-14 Haziran 2018 tarihlerinde mecburiyetten(!) “tekraren;” Z. Güngör Uslu’nun “İncitme bir kalbi” başlıklı şiiri de “Elif” ilâvesinde 05 Mayıs ve 30 Haziran 2019 tarihlerinde “mükerreren” neşredildi! * “Şaireler” 2018’de altı (6), 2019’da da bir (1) imzayla “Elif” ilâvesinde yer bulabildiler...