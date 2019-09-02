GENÇ YORUM

* “Şehirler bizi yalnızlığa alıştırdı, şehirler bizi komşularımızdan uzaklaştırdı... İtiş kakış yaşamanın adresi oldu şehirler!” (Ali Hakkoymaz)

* “Dünya tarihi gün geçtikçe İslâm’ın esaslarının insanlığa saadet getirdiğini ispatlarken İslâm ülkelerinin kendi öz değerlerinden uzaklaşması ise acı bir netice olarak karşımızda duruyor!” (Bilal Said Parlakoğlu)

* “(...)‘İç hesaplaşmalarımızın, büyük tepkimelerin, duygusal fırtınaların’ esiri olmadan, ama hiçbirini de yok saymadan yaşarsak ruhumuzu aydınlatabiliriz.” (Handenur Yaşar)

* “Her şey bizim malûmatımızla sınırlı değil, biz malûmatımızla sınırlıyız; o zaman ‘soralım’ ve sınırlarımızı genişletelim!” (Melike Nursultan Akkaya)

* “(...)Memurluğun ‘maddî bir refah, sosyal bir statü’ olarak görülmesi, üstüne bir de mesai doldurma mantığına gidilmesiyle memurluk ‘nur’ olmaktan ziyade ‘nâr’ (ateş) oluverir! (...)Her gelişmiş ülke[de olduğu] gibi, gözümüzü ‘hükûmet kapısı’ndan çekmek zarurettir! O vakit sosyal hayatın medarı olan ‘san’at, ticaret, ziraat’ artar; böylece bu vatan ‘fakirlik’ dolayısıyla da sıkıntı yükünü atar...” (Mustafa Usta)

* “Kendi ‘dünyamızda’ din ve dünya arasına kalın bir çizgi çektiğimiz için ikili hayatlar yaşıyoruz, bir hayata iki farklı dünyayı sığıştırıyoruz; çelişkili davranıyoruz, düşman düşünceleri barıştırıyoruz, ‘göründüğün gibi olmak’ anlamındaki ‘sıdk’ hakikatinden uzak düşüyoruz!..” (Nuriye Sultan Kostak)

* “‘İnsan değişirse dünya değişir.’ dedikleri [ş] u olsa gerek: Herkes değişime kendi davranışlarından başlarsa çevresini etkiler ve böylece bu daire genişleyerek büyür...” (Şule Konca)

* “Hiçbir anlam barındırmadan, ‘sadece tüketmeye odaklı üretmek’ ne kadar çirkin!” (Şulenur Yaşar)

BİZİM AİLE

* “İnsan yavrusu kucakta büyür. ‘Kucağa alıştırmayayım.’ endişesiyle çocuğu yalnızlık ve güvensizliğe teslim etmek, hem onun sağlıklı gelişimi hem de ebeveyndeki çocuk sevme duygusu için ne büyük zarar!” (Ayşenur Aydoğdu Akten)

* “(...)İbadetlerimizin önünde duran engelleri kaldırmak bir ‘hicret’tir.” (Ayşenur Yaşar)

* “Aile hangi dine mensup olursa olsun dinî öğretilerin baskı ve mecburiyet yoluyla öğretilmesi çocuklarda tam tersi sonuçlara yol açabilir!” (Banu Arslan)

* “(...)Kişinin cinsel tercihinin (...) çocukluk döneminde hangi oyuncaklarla oynadığıyla ya da hangi kostüm ve kıyafeti giymek istediğiyle bir ilgisi yoktur! Bu yüzden çocuğunuzu oyun veya oyuncak seçimleriyle yargılamak hakkımız değil—zaten anne-baba olarak da görevimiz bu değil...” (Berfin Betül Karakoyun & Büşranur Yıldız)

* “(...)Hayat her hatayı işleyecek kadar uzun değil, fakat gördüğümüz ve duyduğumuz hatalardan ders alacak ya da kendi yaptığımız hataların bilinç ve farkındalığında olarak doğruya yöneltecek kadar değerli.” (Beyzanur Yılmaz)

* “Ülkemizde ‘İstanbul Sözleşmesi’ ışığında yürürlüğe konulan (...) 6284 sayılı kànunda yapılması istenen değişikliklere KADEM engel olmaktadır. Yoğun tepkileri, yaptıkları açıklamalarla sakinleştirmeye çalışmaktadırlar... ‘İslâmî feminist’ akademisyen hemcinslerimizin bu konuda yapılacak hukukî değişikliklere karşı olmaları çok ibretli bir tablodur; zira suiistimale açık hukukî haklar kadınlara iyilik değil, aileye kötülüktür!” (Yasemin Güleçyüz)

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Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Ağustos 2019 tarihli sayılarından derlenmiştir.