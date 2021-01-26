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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Ve işte 2019’da “Yeni Asya’mız”da yazıp çizenler... (2)

26 Ocak 2021, Salı
(Geçen haftadan devam)

* Lokman Çelebi Çomak. (1)

* M. Ali Kaya, M. Fahri Utkan, M. İsmail Tezer, M. Latif Salihoğlu, M. Said Bayraklılar, M. Said Zeki, Mahmut C. Çakır, Mehmet Cebe, Mehmet Çetin, Mehmet Erbaş, Mehmet Kara (eğitimci), Mehmet Kara (Ankara), Mehmet Kovancı, Mehmet Özdemir, Mehmet Pekel, Mehmet Sarıkaya, Mehmet Tahirî Güzel, Mehtap Yıldırım-Yükselten, Mert Gönenli, Merve İriyarı, Merve Or, Mikâil Yaprak, Misbah Eratillâ, Muammer Gönül, Muammer Polat, Muhammed Enes Şiran, Muhammed Okur, Muhammed Şeviker, Muhammed Yusuf Akbaş, Muhammet Örtlek, Mustafa Eren Bozoklu, Mustafa Gengeç, Mustafa Göknur, Mustafa Gönüllü, Mustafa Nâci Yalçınkaya, Mustafa Oral, Mustafa Özbek, Mustafa Öztürkçü, Mustafa Sait Önal, Mustafa Usta, Mustafa Yalçın, Mustafa Yaprak, Muzaffer Karahisar, Müşerref Ünal. (44)

* Naci Tepir, Nâman Bakaç, Nejat Eren, Nejdet Demirel, Nejdet Pehlivan, Nimet Ortakaş, Nurefşan Akyüz, Nurefşan Özkan, Nurefşan Taş, Nurenda Yaşar-Coşkun, Nurettin Öztekin, Nuriye Turgut, Nurseda Yaşar. (13)

* Oğuz Bakırcı, Oğuz Yiğiter, Orhan Alagöz, Orhan Doğan, Orhan Güler, Osman Koyuncu, Osman Yiğit, Osman Zengin. (8)

* Ömer Demir, Ömer Faruk Özaydın, Ömer Örtlek, Ömer Yaşar. (4)

* Râgıp Doğan, Ravza Demir, Ramazan Aydın, Raşit Yücel, Recep Bozdağ, Recep Ziftci, Rifat Okyay, Rukiye Anar, Rüstem Garzanlı. (9)

* Sabahattin Boyacı, Sadettin Önal, Said Demirpençe, Said Parlak, Said Yüksekdağ, Salih Sütçüoğlu, Sebahattin Yaşar, Sedanur Özbey, Sema Mütehayyir, Serdar Ahlatçı, Sertaç Lüser, Sibel Güzel, Sinan Özden, Süeda Akçay, Süeda Çakır, Süleyman Alıç, Süleyman Kösmene, Süleyman Yılmaz. (18)

* Şemsettin Çakır, Şeref Mert, Şule Betül Demir, Şükrü Bulut, Şükrü Kalı. (5)

* Turhan Celkan. (1)

* Yağmur Akcura, Yasemin Güleçyüz, Yasemin Yaşar. (3)

* Zafer Akıncı, Zekeriyya Kocalan, Zeki Şimşek, Zekiye Çoban, Zeynep Çakır, Zeynep Toprak, Zübeyir Ergenekon, Zülâl Destancı. (8)

Toplam 233 imza! 

Hemen belirtelim ki bazı imzalar bizim gibi size de “tanıdık” (!) gelmiş olabilir. 

Evet, bu tür imzalar “müstear” veya “değişik versiyonlu” olabilir! 

(Bunlar üzerine fikir yürütmek şimdilik gereksiz olduğundan burada kesiyoruz... Fakat muvaffak olabilirsek bu mevzuu bir yazımızda işleriz inşaallah...)

Gelelim imza sayılarına...

Dikkatli ta’kipçilerimiz belki fark etmişlerdir, “imza sayısı” düşmüş vaziyette! Önceki senelerde sayılar daha yüksekti: 2017’de 309, 2018’de 346, 2019’da 265...

Bunda elbette 2019’un ortalarında 16 sayfadan 12’ye düşülmesi, dolayısıyla “Elif” ilâvesinin “haftalık sayfa” mevkiine inmesi birinci faktör.

Peki bu, yani “imza sayısının düşmesi” bir “mes’ele” mi? 

Bu suâlin cevabı “bakış açısı”na göre değişir. “Mes’ele” olduğunu düşünenler için bir “hâl çare”si var gibi. Şöyle ki bir yazımızda (“‘12 sayfa’lık süreçte günlük 14,33 yazı-şiir!..”) tesbit ettiğimiz üzere “günlük yazı ortalaması”nın sayfa sayısından bile yüksek olduğunu hatırlamışken yine de—tekrar 16 sayfaya çıkana dek—bir “ara formül” bulunabileceğini öngörebiliriz. Meselâ 1,5 senedir sadece Pazar günleri tam sayfa çıkmakta olan “Elif”in gün sayısını ikiye çıkarmak gibi... Ne dersiniz?..

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