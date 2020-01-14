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14 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Ve işte 2019’da “Yeni Asya’mız”da yazıp çizenler...

14 Ocak 2020, Salı
Kıymetli okuyucularımız, kendi çapında “an’anevî” hâle gelen “Yeni Asya’ya fikrî mahsûlleriyle katkıda bulunanlar” mevzulu bir listemize daha hoş geldiniz!

2011’le başlayan listeleme gayretimiz 2017 ile—kaldığı yerden—tekrar başlamış, 2018’le de devam etmiş idi. Şimdi sıra 2019 listesinde... 

“Çağın eşsiz tefsiri” Risale-i Nur’un dellâlı olması cihetiyle “Bediüzzaman gazetesi” denmeye lâyık “Yeni Asya’mız,” aynı zamanda bir “yazarlık okulu”dur. (“Yazarlık” dediğimize bakmayınız; bu “kapsama alanı”na yazarlar gibi şairler ve çizerler de dâhildir.) Elli senelik (1970-2020) vetirede kadrolu ve/ya gönüllü “binlerce” kalem ehli bu sayfalardan geçmiştir, denilebilir; ki bu mübalâğa değildir. Sayfaların dili olsa da söylese veya inşallah gözüpek bir araştırmacı çıksa da katkıda bulunan isimleri belirleyip açıklasa! 

Memleketimizin en cevval ve en velût dinî cemaatinden (“Nurcular”) düşünce ve hislerini ifade kàbiliyeti olanlar kendilerine “Yeni Asya” gazetesinde (ayrıca bünyesindeki dergilerde—ki dergilerimiz ayrı bir âlemdir) rahatlıkla yer bulabilmişlerdir. 

Ve işte, geçen sene (2019) “Yeni Asya’mız”a imzalarıyla katkıda bulunanlar (alfabetik sırayla: 

(Ara not: Parantez içindeki rakamlar grup yekûnlarıdır.)

l Abdil Yıldırım, Abdullah Efe, Abdullah Şahin, Abdurrahim Özyurt, Abdurrahman Aydın, Abdurrahman Ceylân, Abdülbaki Çimiç, Abdülhalim Asa, Abdülkerim Has, Adnan Nacir, Ahmet Battal, Ahmet Cemil Çökren, Ahmet Çakıl, Ahmet Çam, Ahmet Demirdöğmez, Ahmet Kurnaz, Ahmet Ölçer, Ahmet Önal, Ahmet Özdemir, Ahmet Safa, Ahmet Said Gelen, Ahmet Şamil, Ali Ataç, Ali Derviş Türkmen, Ali Ferşadoğlu, Ali Hakkoymaz, Ali İhsan Kayalar, Ali Rıza Aydın, Ali Serdar Beykoz, Ali Sinoğlu, Ali Ünal, Ali Vapurlu, Arif Ethem Ahıskalı, Armağan Bahtiyar, Arzu Boztepe, Âsuman Kocaman, Atillâ Yılmaz, Aylâ Ağrak, Ayşe Betül Demir, Ayşe Hümeyra Erkoç Hakan, Ayşenur Akay, Aytekin Coşkun. (42)

l Bahadır İslâm, Bahadır Kaya, Bahriye Kavalcı, Bayram Aslan, Behlül Semerci, Beyzanur Güney, Bilâl Said Parlakoğlu, Burhan Kaya, Büşranur Erciyes, Büşranur Önal. (10)

l Cahit Özpınar, Caner Kutlu, Cemil Said Demirdöğmez, Cenap Özkara, Cenk Çalık, Cevat Çakır, Cevher İlhan, Cihan Cambaz, Cihat Erdoğ, Cüneyt Batumeli. (10)

l “Çedile Hanım,” Çetin Acar. (2)

l Davut Şahin, Demirhan Kadıoğlu, Dolunay Coşkun, Durmuş Ali İnci, Dursun Aydın. (5)

l Ece İrem Toros, Ecemnur Demir, Ekrem Başçı, Elif Berceste, Elmasnur Yüksekdağ, Emine Özdemir, Ercan Doğan, Erdal Odabaş, Eren Okur, Erhan Akkaya, Erkam Yıldırım, Ersin Acar, Esranur Cinali. (13)

l F. İris Arcan, Faruk Çakır, Fatih Yargı, Fatih Yokuş, Fatma Şahinyılmaz, Fatmanur Düzenli Aydın, Fatmanur Kurt, Fazilet Kırmızı, Feridun Yüce, Fethiye Akay, Feyzullah Ergün, Fikret Yüksel. (12)

l Gülsüm Ç. Çerman, Gülten Örnek. (2)

l H. Muharrem Okur, Habibenur Eryılmaz, Hakan Durak, Halenur Kurun, Halil Elitok, Halil Kartal, Hanefi Örnek, Hasan Güneş, Hasan Koç, Hasan Şen, Hasan Yeşilkaya, Hasret Aslan, Hatice Dilek Cengiz, Havva Küçük Konur, Havvanur Akkanat, Hayri Aytaç, Hediye Arıbeniz, “Heredot Zevzek,” Hesnanur Erdoğdu, Hüseyin Çetinsoy, Hüseyin Gültekin, Hüseyin Şahinoğlu, Hüseyin Uzun, Hüseyin Zırhlıoğlu. (24)

l İbrahim Ersoylu, İbrahim Özdabak, İbrahim Özdemir, İhsan Yıldırım, İhvan Yıldız, İmdat Donmaz, İnci Karaman, İrfan Süleymanoğlu, İsa Yakan, İslâm Yaşar, İsmail Hakkı Avcı. (11) (Devam edecek) 

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