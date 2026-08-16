"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2026 PAZAR - YIL: 57

Anlatım bozuklukları (40) - Şapka deyip geçmeyin (60)

Nahit TOPALOĞLU
16 Ağustos 2026, Pazar
Dünya Dolusu Belâ

“Dünya dolusu belâ başında vardır.”

Bir derste soruldu:

-Bu cümle, “Başında dünya dolusu belâ vardır.” olsa güzel olmaz mı?

Türkçenin en önemli hususiyeti, “Özne, tümleç, yüklem” sıralamasıdır, denir. 

Oysa “özne, tümleç, yüklem” sıralaması, duruma göre değişebilmekte olduğundan Türkçenin en önemli özelliği bu sıralama değildir.

Dilimizin en önemli hususiyeti “yükleme en yakın ögenin, anlamca en önemli öge olduğu” hakikatidir. Maksadımızı, sorulduğu var sayılan hayalî cümlelere göre ifade ederiz.

“Ali bugün dershaneye kardeşiyle gitti.” cümlesi, “Kimle gitti?” sorusuna cevap niteliğindedir. Yükleme en yakın kelime de bu sebeple “kardeşiyle”dir. Cümle vurgusu “kardeşiyle” kelimesindedir yâni. Yükleme en yakın olan bu kelimeyi, diğer kelimelere göre toptan vurgulu okur, baskılı söyleriz. (Cümle vurgusu buna denir.)

“Bugün Ali … dershaneye gitti.” denmişse, asıl maksat Ali’nin nereye gittiğini ifade etmektir. Cümle vurgusu “dershaneye” sözündedir.

“Ali … bugün gitti.” ifadesinde ise önemli olan, eylemin “ne zaman” yapıldığıdır.

“Dünya dolusu belâ başında vardır.” demekle Üstad, cümle vurgusunu “başında” lafzına çekmiştir. 

Peki niçin?

İnsanda “Bana ne?”  ibâresiyle dışa vurulan, bir nemelâzımcılık vardır. Kişinin, kendini ilgilendirmeyen hususlar için “Bana ne?” demesi bir meziyettir lâkin, maalesef şeytanın telkiniyle kişi merak duygusunu da ters kullanmakta. En lüzumlu şeyler için “Bana ne?” der, fakat  lüzumsuz şeylerle ilgilenmeye sıra gelince durum bilakistir. Üstadın ifadesiyle:

“… çoğu sana ait olmayan ve fuzûlî bir surette karıştığın ve karıştırdığın mâlâyâni meşgalelerdir. En elzemini bırakıp, güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malûmat ile vakit geçiriyorsun. Meselâ, ‘Zühal’in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır?’ ve ‘Amerika tavukları ne kadardır?’ gibi kıymetsiz şeylerle kıymettar vaktini geçiriyorsun. Güya, kozmografya ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemâl alıyorsun!” (Sözler, s. 304.) 

“Dünya dolusu belâ başında vardır.”

“Canım varsa var, ne olacak?” umursamazlığının önünü kesmek, “Bana ne?”yi ters kullanmamızı önlemek için Üstad “Dünya dolusu belâ başında vardır.” demiş. Cümlenin anlamca en vurgulu öğesi olarak “başında” kelimesini tercih etmiştir. Kişi, başında olan dünya dolusu belâdan kurtulmak için, ilk önce bunu fark etmeli ki çare arasın.

Çare, bunu bize fark ettiren adreste: Nurlarda!

***

Şapka sehviyle ilgili hitam:

Ders okunuyor:

“Dünya ve âhirette ebedî ve dâimî süruru isteyen, iman dairesindeki terbiye-i Muhammediyeyi (asm) kendine rehber etmek gerektir.” (Sözler s. 169.)

-Şapka var mı kelimede!

-Şapkalı okuduk ya abi!

-Tekrarla bakayım.

-Ebedî.

- O değildi.

- Dâimî mi?

- O da değil.

-Âhiret?

-Yok, onu da –diğer şapkalılar gibi- düzgün okudun zâten.

-Ne kaldı ki?

- “Sürûr.”

-? 

-Şapkasız olunca ne değişiyor ki Nahit Kardeş?

- “Sürûr” ebedî olmayınca, sürurun daimî olması bir kıymet ifade etmez kardeşim.

- Bilmece gibi oldu ağabey!

- Bilerek yaptık herhalde! Mânâlarını söyleyince mesele anlaşılır: “Sürûr”, sevinç demek.

- Onu benim çocuk da biliyor abi! Ya şapkasızı, “sürur”?

- Yatacak yerler, tahtlar. 

- ! ! ?

Ne diyorduk? 

“Şapkadan geçin, şapka deyip geçmeyin!”

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hadsiz çıkışa büyük tepki - Cemaatler Türkiye’nin gerçeğidir

    Üniversite eğitimi kaç yıl olsun?

    Hayal, tek hane, gerçek, yüzde 28 enflasyon

    İktidar operasyonla “mıntıka temizliği” yapıyor

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başladı

    İran: Hürmüz bizde kalacak

    Üniversiteler yine yurt sorunu ile başlıyor

    Sınav sistemi değişmiyor

    Dolum tesisinde patlama: 2 ölü

    Hayal tek hane, gerçek yüzde 28 enflasyon

    11 şehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    16,8 milyon kişi kilometre ve hasar kaydı sorgulaması yaptı

    19 ilde "internet altyapısı değişikliği" dolandırıcılığı: 801 kişiyi dolandıran 90 kişi yakalandı

    İngiltere: Hürmüz Boğazı'nda bir dökme yük gemisi bilinmeyen bir cisimle vuruldu

    'Sorunumuz kat kat arttı ve gelirimiz de azaldı'

    Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem: 5 kişi öldü

    Ekran hayatı yutuyor

    Cezaevinde Müslüman oldu

    Trump: Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" ilan edeceğim

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hadsiz çıkışa büyük tepki - Cemaatler Türkiye’nin gerçeğidir
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Üniversite eğitimi kaç yıl olsun?
    Genel

    İktidar operasyonla “mıntıka temizliği” yapıyor
    Genel

    Hayal, tek hane, gerçek, yüzde 28 enflasyon

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.