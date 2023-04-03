Kur’an-ı Kerimde sûre isimleri -2

21-) ENBİYA: Bazı Peygamberlerin (aleyhumusselâm) isimlerinden ve kavimlerinin başlarına gelen hadiselerden bahseder

22-) HACC: Hz. İbrahim (as) tarafından başlatılan hac ibadeti, Peygamberimiz (ASM) tarafından da devam ettirildiğinden dolayı o ismi almıştır.

23-) MU’MİNUN: İlk âyetlerinde, mu’minlerin vasıflarından, ibadetlerinden, felâha (kurtuluşa) nâil olduklarından bahsettiği için bu ismi almıştır.

24-) NÛR: Allah’ın, gökleri ve yeri nurlandırdığından (aydınlattığından) dolayı bu isim verilmiştir.

25-) FURKAN: “Hakkı bâtıldan tefrik eden” mânâsında olan ve aynı zamanda, Kur’an-ı Kerim’in de bir ismi olan “Furkan” ile başladığından bu ismi almıştır.

26-) ŞUARÂ: Kâfirlerin, Kur’ana karşı isnad ettikleri hezeyândan biri de, onun bir şiir olduğunu söylemeleri üzerine, Kur’an’ın bir şiir kitabı olmadığı, Peygamberimiz (ASM) ın da bir şâir olmadığını anlatmak için “şairler” mânâsına gelen isminden dolayı sûre bu isimle söylenir.

27-) NEML: “Karınca” demektir. Süleyman (as)ın ordusuna yol gösteren karıncalardan bahsettiği için bu ismi almıştır. Aynı zamanda bu sûre, hem başında, hem içinde besmele olan tek sûredir.

28-) KASAS: “Kıssalar” ibretli hadiseler, hikâyeler ve bilhassa, Hz. Musa’nın (as) çocukluğunu, hayatını anlatan kıssalar, hikâyeler zikredilmektedir.

29-) ANKEBÛT: “Örümcek” demektir. Kâfirlerin işlerinin örümcek evine, ağına benzetildiği için, sağlam olmayan, çabuk bozulup dağılan mânâlarunı ifade ettiği için, bu ismi almıştır.

30-) RÛM: O zamanki mecusî (ateşe tapan) İranlılarla, ehl-i kitab olan Rûmların yaptıkları harbte mağlub olmaları neticesi, onların tekrar galib geleceklerine işareten nâzîl olmuştur.