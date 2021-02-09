"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

MİT Başkanı, Risale-i Nur dersine gelirse...

09 Şubat 2021, Salı
Bundan seneler evvel, bir beldede bulunuyordum.

Bazı vakit namazlarına camiye gidiyordum. Yandaki apartmandan da bazen aynı anda, sakallı, mübarek bir hacı abi de, benden bir, iki dakika önce veya sonra, aynı camiye geliyordu. Birkaç seferden sonra, birbirimize aşina olmuştuk.

Bir vakit namazına giderken, aynı anda apartmanlarımızın kapısından çıktık. Selâm verip, bir iki kelâm edip, camiye beraber gittik. Çıkınca da yine beraber evlerimize doğru yürümeye başladık. “Hacı abi, tanışalım” dedim. “Olur” dedi.  Ben kendimi kısaca tanıttım. “Siz, emeklisiniz galiba...” dedim. Devlet memuru emeklisi olduğunu söyledi. “Nereden emekli oldunuz?” diye soruma karşı, şaşırtıcı bir cevap verdi. “Ben, emekli MİT bölge başkanıyım” dedi. Biraz tuhaf gelse de (çünkü bir görseniz, böyle pir-i fani, her sene umreye giden, bir–iki defa hac yapmış birisi) yine de, çok şaşırmadım. Nihayet, onlar da bu memleketin bir ferdiydi. Nur Talebeleri başta olmak üzere, bir çok dindar insanın üzerinde, Demoklesin kılıcı gibi sallanmışlardı, ama neticede elemanlar bu memleketin, bu milletin evlâdlarıydı- ki, bu hacı abi bahsettiğim gibi, hâlis dindar biriydi.-

Artık, camiye, çoğu zaman önceden andlaşarak, beraber gidip, geliyor, sağdan-soldan sohbet ediyorduk. Samimiyetimiz ilerleyince, hanımlar da tanıştı. Ailece birbirimizle görüşmeye başladık.

Aklıma koymuştum, içimden dedim ki; “Dur bakayım, bu hacı abiyi, bir akşam, bizim Risale-i Nur dersine dâvet edeyim, bakalım ne diyecek?”  Ve nihayet, bu fikrimi açarak, “Hacı abi, bu akşam ben sohbete gideceğim, sen de gelir misin?” dedim. Kafasını bana doğru dönüp, “Dinî sohbetleri severim, olur inşâallah” dedi.

O akşam buluştuk, yürüyerek, sohbet ederek, sohbet mahallimize geldik. Arkadaşlara da, daha önceden, böyle bir misafir getireceğimi  söylemiştim. Salona girdik, arkadaşlarla, “Hacı abi, bizim komşumuz, ‘bu akşama sohbete gidelim’ dedim, sağolsun, bizi kırmadı, beraber geldik” dedim. Arkadaşlar da, memnuniyetlerini izhar ettiler. Kısa bir tanışmadan sonra, sohbetimiz başladı. Baktım, hacı abi, çok güzel ve can kulağıyla dinliyordu. Sohbet bitip, eve giderken sordum; “Hacı abi, nasıl buldunuz?” dedim. “Çok güzel Osman bey, güzel mevzulardı, hoşuma gitti” dedi. Ben de; “Hacı abi, hiç Nurcu takip ettiniz mi?” dedim. Elini şöyle boşlukta bir salladı, “Ohoooo” dedi. “Peki, hacı abi niye?” dedim. “Osman bey, az evvel gördük işte, Nur gibi arkadaşlar. Okudukları, hep; Allah, din, iman, Kur’ân. Bunlar da ne var ki? Ama bu, TAMAMEN, DEVLETİN İŞKİLLİĞİNDEN (ŞÜBHECİLİĞİNDEN) BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL!” dedi.

İçimden, kendi kendime düşündüm “ah devlet ah! Ne olurdu, lüzumsuz yere işkillenmeseydin? Eğer sizin yaptığınız, vatanı ve milleti düşünmekse, Said Nursî Hazretleri’ni tanımamışsınız. O sizden önce vatan ve milleti düşünür.

Sizin, yaptığınızı zannettiğiniz vatan ve millet hizmetini, o katbekat fazlasını yapmıştır. Ve şu sözleriyle de, ne demek istediğini söylemiştir. ”BİZ MÂNEVÎ ZABITAYIZ, BİZDEN MİLLETE, MEMLEKETE ZARAR GELMEZ” Ve o “işkilli devlet, eğer, O’nu rahat bıraksaydı, bu aziz vatan, şimdiye kadar, gül gülistan olurdu. Ama heyhat işte! Ölmüş gitmiş, dünyadan alâkası kesilmiş bir adamın yüzünden, binlerce, milyonlarca insan, per-perişan edilmiş, âdeta dünyaları karartılmıştır.

Okunma Sayısı: 492
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarım ürünü fiyatları 6 yılın zirvesinde

    İstanbul'da fırtına alarmı!

    TÜSAD’dan sigara uyarısı: Saniye keyif için milyon kişi ölüyor

    İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri adeta unutuldu!

    Erdoğan - Merkel görüşmesinde neler konuşuldu?

    'Libya'da geçici yönetimin seçilmesi 'tarihi' bir olay

    Myanmar'da bazı kentlerde sıkıyönetim ilan edildi: 'Gerçek mühimmat kullanırız'

    Türkiye'de son 24 saatte 8103 vaka ve 103 ölüm gözlemlendi

    Faturalar ödenemedi

    AB’ye destek % 60’a yaklaştı

    Özür dilemeyen Fransa'ya Cezayir'den ilk resmi tepki

    Ali Kuşçu’nun ismi verildi

    İnce, e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti

    Polis şiddeti, provoke ediyor

    Ünal'a çiftçiden cevap: Çiftçinin telefonu olmaz, borcu olur!

    Hukuk dergisine ilk Müslüman direktör

    Toplumsal bağışıklık en az üç yılda sağlanır

    Enis Berberoğlu hakkında karar

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Can havliyle...
    Genel

    İstanbul'da fırtına alarmı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    MİT Başkanı, Risale-i Nur dersine gelirse...
    Ahmet BATTAL

    Mahcup olduk mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Milliyetçi Hareket, Fevzi Paşa'nın eseri
    Süleyman KÖSMENE

    Namazım sahih olmuş mudur?
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Üç aylarda neler yapmalı?
    Cevher İLHAN

    Ve “yeni anayasa” oyalaması
    Ali FERŞADOĞLU

    Kalb gözüyle görmek ne demektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.