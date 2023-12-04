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4 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

10 yılda 7. kez finalistler arasında

04 Aralık 2023, Pazartesi
Otomobilin Oscar’ı olarak görülen, Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde Yeni Peugeot E-3008 finalistler arasına girdi.

22 farklı ülkeyi temsil eden 59 COTY jüri üyesi, Yeni Peugeot E-3008’i 28 aday otomobil içerisinden son 7 finalist arasına seçti. Bu prestijli yarışmada bir PEUGEOT modeli, son 10 yıl içinde 7’nci kez finalistler arasında yer aldı. 2024 Yılın Otomobili Ödülü’nün sahibi 26 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre şehrinde açıklanacak.

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