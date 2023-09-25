100. Yıla özel ‘Fiorino’

FIAT markası Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere, 2007 yılından itibaren Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ve Türkiye’de hafif ticari araç pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Fiorino’nun, 100.Yıl Özel Seri’sini piyasaya sundu.

Türk bayrağının renklerinden ilham alınarak tasarlanan Fiorino 100.Yıl özel serisi, Cumhuriyet’in kuruluş yılını temsilen sınırlı sayıda 1923 adet üretilecek.



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