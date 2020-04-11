Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, Nisan ayının ilk haftası itibariyle Türkiye’nin ana sanayisi konumunda bulunan otomotiv sektörünü durma noktasına getirdi.

Tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok fabrika üretime ara verdi. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, sektörü çok zorlu bir üç ayın beklediğini ifade eden Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, “Otomotiv sektörü Mart ayında Koronavirüs sebebiyle, 15 bin adet satış kaybetti. Bu öngörülemeyen salgın olmasaydı önümüzdeki üç ayda yaklaşık 185 bin adetlik satış olmasını bekliyorduk. Şimdi ise içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ancak 80 bin adet civarında satış olabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla, Koronavirüs’ün otomotiv sektörüne bilançosu en az 120 bin adetlik satış kaybı oldu” diye konuştu.

İstanbul - Muhammed Okur