2.el araç yatırım enstrümanı oldu

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Artık bireysel kullanım ihtiyacından ziyade tüketiciler döviz, altın gibi otomobilleri de bir yatırım enstrümanı olarak görüyor” dedi.

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ikinci el otomobil sektörünün güncel durumuyla ilgili notlarını paylaştı. İkinci el otomobil fiyatlarında geçtiğimiz yıl yaşanan radikal artışların 2021 yılında yaşanmadığına, ancak kademeli olarak yılbaşından itibaren yüzde 5-8 arası fiyatların arttığına dikkat çeken Emre, “İkinci el araç pazarında bu yıl genel anlamda bir durgunluk var. Hareketi sağlayan en önemli unsurlardan birisi hali hazırda operasyonel filo kiralama şirketlerinin araçlarını yenilemesi ve eskiyen araçlarını pazara sunması. Artık bireysel kullanım ihtiyacından ziyade tüketiciler döviz, altın gibi otomobilleri de bir yatırım enstrümanı olarak görüyor. Oto ekspertiz ve check-up tarafı ise gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında satılan 3 milyon ikinci el otomobilin yüzde 55’i ekspertiz işlemi gördü.” dedi.

Geride bıraktığımız yılın ilk 6 ayında, oldukça durgun geçen ikinci el pazarı ve oto ekspertiz sektörü ile ilgili olarak Cihan Emre önemli bilgiler paylaştı. 10 yaş ve üzeri otomobillere olan ilginin 2021 yılında da sürdüğünü dile getiren Emre, ilk yarıda satılan 3 milyon ikinci el otomobilin yüzde 55’inin ekspertiz işlemi gördüğünü söyledi.

"2020 yılı ikinci el araç pazarında en çok rağbeti 2 yaşa kadar olan otomobiller görmüştü. Ekspertiz ve check-up amacıyla şubelerimize gelen araçlar bu yıl model yılı daha düşük araçlardan oluşuyor. Son 1,5 senede fiyatlarda yaşanan artışlar, tüketiciyi daha düşük modelli otomobillere yöneltiyor. Öte yandan fiyat artışları, sene başından itibaren yüzde 5-8 seviyesinde. Bundan sonraki dönemde ise çok ciddi bir fiyat artışı beklemiyoruz; fakat seyri kur, faizler, sıfır kilometre araç fiyatları belirleyecektir. Bu açıdan baktığımızda ikinci el bir otomobil satın almak isteyenler için Ağustos ayı iyi bir zaman.” dedi.

İhtiyacı olmayan da artık otomobil satın alıyor

Birçok tüketicinin kâr amacıyla araç sattığını, birçok tüketicinin de yatırım amacıyla araç satın aldığını vurgulayan Cihan Emre, “Artık net bir şekilde ifade edebiliriz ki tüketiciler döviz, altın gibi otomobilleri de bir yatırım enstrümanı olarak görüyor. 100 bin TL birikime ulaşarak satın almayı hedeflediği otomobil, 120 bin TL’ye çıkabilir endişesiyle, hali hazırda 80 bin TL olan birikimini, 80 bin TL’lik bir otomobil satın alarak değerlendiriyor. Şimdiye kadar aklından hiçbir otomobil geçmeyen ve ihtiyacı olmayanlar da artık bir otomobil sahibi olmak istiyor. Pazara yeni dinamikler kazandıran bir unsur bu, diğer yandan operasyonel filo kiralama şirketlerinin araçlarını yenilemesi ve eskiyen araçlarını pazara sunması stok problemlerinin önüne geçiyor” değerlendirmesinde bulundu.