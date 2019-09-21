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21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

2. elde fiyatlar yükselecek

21 Eylül 2019, Cumartesi 16:12
Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İkinci el piyasası kaynak sıkıntısı yaşayacak. Bu durum da ikinci el fiyatlarının yükselmesi için ciddÎ bir sebep oluşturmaktadır” dedi.

Türkiye’deki son dönem ikinci el alışkanlıklarını ve pazarı değerlendiren Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el pazarının yıl sonunda kaynak sıkıntısı çekebileceğini belirtti. İkinci el pazarında en çok tercih edilen güncel modeller hakkında bilgiler veren Hüsamettin Yalçın, “Bu modelleri Volkswagen Passat, Renault Symbol, Fiat Linea, Ford Focus, Fiat Egea, Renault Megane, Volkswagen Jetta ve Ford Fiesta şeklinde sıralayabiliriz. Tüketiciler mevcut pazar dinamikleri ve ekonomik koşullar çerçevesinde, bu araçlar arasından 40.000 TL ile 70.000 TL bandında olan modelleri tercih ediyorlar” bilgisini paylaştı.

Kaynak sıkıntısı fiyatları yükseltecek

Tüketicilerin şu anda sahip olduğu otomobili elinde tutma eğilimi gösterdiğini belirten Hüsamettin Yalçın, bu eğilimin ikinci ele olan talebi zayıflattığını vurguladı. Yalçın, “Bunun yanı sıra operasyonel kiralama şirketlerinin filosuna yeni araç alımını ertelemesi yani mevcut araçlarını satışa çıkarmaması da ikinci el pazarı için önemli bir sorun teşkil ediyor. Mevcut pazar koşullarının değişmemesi sebebiyle yıl sonuna kadar ikinci el piyasasının kaynak sıkıntısı yaşayacağını önemli bir husus olarak belirtebiliriz. Bu durum da ikinci el fiyatlarının yükselmesi için ciddî bir sebep oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

İkinci el araç satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Yalçın ikinci el araç satın almak isteyen kullanıcıların her şeyden önce doğru fiyatı öğrenmesi gerektiğinin altını çizdi. Hüsamettin Yalçın, “Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata olarak, tüketicilere doğru fiyatı saniyeler içerisinde gösterebiliyoruz. Hem web hem de mobil aplikasyonumuz üzerinden araçların gerçeğe en yakın fiyatları görülebiliyor. Öte yandan ikinci el araç satın alırken; mutlaka kurumsal bir firmadan araç satın alınması, ekspertiz güvencesi, aracın piyasasının Türkiye’de geçerli bir marka olması ve servis bakım maliyetlerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmek isteriz” diye konuştu.

HABER: MUSA AYDIN

Etiketler: ikinci el, araç, fiyat
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