2. elde fiyatlarda düşüş sürüyor

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINDA 2020 YILININ SON AYLARINDA YAŞANAN DÜŞÜŞÜN DEVAM ETTİĞİ VE ARAÇ ALMAYI DÜŞÜNENLER İÇİN EN UYGUN ZAMAN OLDUĞU AÇIKLANDI.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre satış adetinin yarı yarıya düştüğünü, ikinci el otomobil fiyatlarında 2020 yılının son aylarında yaşanan düşüşün de devam ettiğini ve araç almayı düşünenler için en uygun zaman olduğunu belirtti. 2020 yılında pandemi sebebiyle sıfır araç pazarında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak i-kinci ele talebin artmasıyla fiyatlarda da büyük bir artış yaşandığını, ancak Ekim ayı itibariyle rakamların geri geldiğini hatırlatan Erkoç, “Geçen yılın son aylarında ikinci el araç fiyatlarında meydana gelen düşüş sürüyor, şu anda ikinci el otomobil fiyatlarının yüzde 15 oranında geri geldiğini söyleyebiliriz” dedi. Erkoç, aşılanma çalışmalarının başlaması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla ötelenen ikinci el talebinin de artacağını belirtirken, sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntıların da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacağını söyledi. Ankara - Adnan Solmaz

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