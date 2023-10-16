40 TL’ye 100 km

Otomotiv pazarındaki elektriklenme hareketini ticari araç sektörüne taşıyan Maxus, kısa bir süre önce Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle giriş yaptığı Türkiye’de, dikkat çekmeye devam ediyor.

Otomotiv devi SAIC bünyesinde üretilen köklü İngiliz markası Maxus’un, %100 elektrikli modeli e-Deliver 3, dizel motorlu rakiplerinin yakıt giderine göre yüzde 85’e varan oranda daha az enerji tüketim maliyeti sunuyor. e-Deliver 3, 100 kilometrede sadece 40 TL’lik enerji kullanıyor. Üstelik aracın bataryasını 45 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar doldurulabiliyor. Ekim ayında e-Deliver 3 satın alan Maxus kullanıcılarına dünyanın önde gelen şarj istasyonu markası Wallbox’ın Pulsar Plus modeli de hediye ediliyor.

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