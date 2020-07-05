6 ayda 6 yeni model

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Altı ay içerisinde birbirinden güçlü Hyundai modellerini tüketicilerle buluşturacağız. Yeni i20, bizim model atağımızın başlangıcı olacak” dedi.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, pandemi sonrası hızla yaralarını saran otomotiv sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sektördeki satışların ve showroom trafiklerinin günden güne hareketlendiği söyleyen Berkel, özellikle normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayında satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 30 artış olduğunu belirtti. Berkel, yılın ikinci yarısında da bu pozitif havanın süreceğini dile getirdi.

6 ayda yeni modeller gelecek

Berkel ayrıca, “Altı ay içerisinde birbirinden güçlü Hyundai modellerini tüketicilerle buluşturacağız. Yeni i20, bizim model atağımızın başlangıcı olacak. B-SUV segmentindeki modelimiz KONA, yenilenen özellikleriyle karşımıza çıkacak. Vakit kaybetmeden satışa sunmak istediğimizyep yeni Santa Fe 1.6 lt Hybrid modelimiz için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yılın başlamasıyla beraber, C-SUV segmentinde tüm taşları yerinden oynatacak Yeni Tucson ve sedan tutkunlarının dikkatini çekeceğimiz Elantra’yı da Türkiye’ye getireceğiz. Yeni i20’nin yüksek performanslı versiyonu olan i20 N ise bu topraklarda üretilmiş en güçlü otomobil olacak. Çok fazla merak edilen i20 N’i de hızlıca satışa sunacağız. Bu modellere ek olarak, bizi oldukça heyecanlandıran ve gururlandıran B-SUV modelimizi de hem Türkiye hem de Avrupa için bantlardan indireceğiz. Kısacası, bu yeni modellerle birlikte Hyundai için yepyeni bir dönem başlayacak” dedi.

Talep Haziran’da zirve yaptı

Zorlu süreç sonrası yaşanan talep artışının özellikle Haziran ayında zirve yaptığını belirten Berkel, “Normalleşmeye geçsek de henüz herşey bitmiş değil ve tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Haziran ayında satışların yüksek olacağını öngörüyorduk ve bu şekilde de gerçekleşti. Yıl sonunda belirlediğimiz hedeflerimize hatta daha da üstüne ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda, satışların yılın ikinci yarısında yüzde 40 artmasını ve toplam pazarın da 550 bin ve hatta daha da üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi. Berkel, ayrıca, “İlk altı aylık performansımıza baktığımız zaman en çok SUV model araçların satışına imzamızı attık. Bu süreçte 5863 adet SUV araç satarken toplam satış rakamı içerisindeki SUV oranımız ise yüzde 62 oldu. Son çeyrekte markamızın önemli oyuncularından Yeni i20’nin gelmesiyle birlikte gücümüze güç katacağız” ifadelerini kullandı.

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