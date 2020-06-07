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8 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

95 ülkeye örnek oldu

07 Haziran 2020, Pazar 23:37
Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise’ın Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, güvenilir hijyen ve kiralama uygulamalarıyla dünyaya örnek olduklarını belirterek, bunu 95 ülkeye anlatacaklarını söyledi.

RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL
otohavadis@gmail.com.

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise’ın Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, Covid-19 süreciyle birlikte değişen ulaşım alışkanlıkları ve yeni kiralama trendlerini değerlendirdi. Pandemi döneminde devreye aldığı uygulamalarla bir çok alanda ilklere imza attıklarını ve Enterprise Türkiye olarak, dünyaya örnek olduklarını vurgulayan Tangün, “İlk etapta, Türkiye’de ilk kez uygulanan bir sistemle, müşterinin ayağına dezenfekte edilmiş araçları götürdük. Nereye istiyorsa, adresine teslim ettik ve tekrar adresinden aldık. Koronavirüs sürecinde, bazen günde 100’ün üzerinde adrese teslim dezenfekte araç götürdük. Bununla birlikte, hızlıca haftalık ve aylık özel kiralama paketleri hazırladık. Bu paketler, Covid-19 sürecinde şehir içerisinde ihtiyaçlarını görmek isteyenler tarafından yine büyük talep gördü. Enterprise global tarafta, bizim burada yaptıklarımızı çok beğendi. Şimdi, 15 Haziran’da 95 ülkeye birden önemli bir sunum yapacağız” dedi. 

Minibüs ve SUV talebi yükseldi

Covid-19 ile birlikte ortaya çıkan araç kiralama trendlerini aktaran Tangün, “Haziran ayı itibariyle minibüs ve SUV araç kiralamalarında çok ciddî artışlar yaşandı. Çünkü, insanlar ailece seyahatlerini uçak veya otobüslerden ferdî kiralamaya yönlendirdi. Bu noktada, bavul kullanımı ve kişi sayısı, minibüs ve SUV gövde tipli araç ihtiyacını ortaya çıkardı. Yeni dönemin getirdiği en önemli trendlerden bazıları ise kısa dönem araç kiralamada kuralları yeniden yazacak türdendi. Şöyle ki, pandeminin ilk anlarından itibaren insanlar ihtiyaçlarını görebilmek için ofislere gelmek yerine adreslerine araçların getirilmesini tercih etti. Şehir içindeki mobilite ihtiyaçları için haftalık ve aylık kiralamalara yöneldi. Özellikle aylık kiralamada geçen yıla göre yüzde 60’a varan artışlar yaşadık. Araç sahipliği ve şahsî araç kullanımı yeniden popüler oldu diyebiliriz. Bununla birlikte, ehliyet sahipliğine olan ilgisi azalan gençlerin, Covid-19 ile birlikte yeniden ehliyet ve araç sahipliğini tercih ettiği de diğer bir gerçek” diye devam etti. Pandemi süreciyle birlikte online taleplerin de arttığına dikkat çeken Özarslan Tangün, online rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 90’a varan artış yaşandığını belirtti.

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