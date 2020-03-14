Alfa’dan 540 HP’lik sürpriz

Kuruluşunun 110. yılını kutlamaya hazırlanan Alfa Romeo, sadece kendi tarihinin değil aynı zamanda otomobil tarihinin de en önemli efsanelerinden biri olan Giulia GTA modeline yeniden hayat veriyor.

Yeni Giulia GTA’nın kaputu altında, Giulia Quadrifoglio’da kullanılan 2.9 litre V6 Bi-Turbo motorun 510 HP’den 540 HP’ye cıkarılmış daha güçlü bir versiyonu yer alıyor. Giulia Quadrifoglio’ya kıyasla 100 kg daha hafif yapı ve 2.82 kg/HP ile sınıfının en iyi ağırlık/güç oranına sahip olan yeni Giulia GTA’nın bir de GTAm adında, iki adet yarış koltuğu, güvenlik kafesi ve 6 noktalı emniyet kemerleri ile dikkat çeken çok özel bir versiyonu daha yer alıyor.

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