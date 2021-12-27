Ford Tourneo Custom Dizel&Hibrit için başlıkta “Alternatifi yok” derken; segmentinde hibrit teknolojisine sahip versiyonunun alternatifi olmamasından bahsediyoruz özellikle…

Ford Tourneo Custom 2.0 lt EcoBlue hibrit&dizel 185 HP

Ford Tourneo Custom, Yeni 2.0lt EcoBlue dizel&hibrit motoruyla segmentinde alternatifi olmayan bir seçenek sunuyor. Tourneo Custom’ın sahip olduğu motor sistemi, emisyon değerlerini düşürürken yakıt verimliliği ve performansı maksimize etme üzerine kurulmuş. Ford Otosan Avrupa pazarında Gölcük üretimi bu ticari aracıyla da -diğer hafif ticarilerdeki gibi- başarı hikayesi yazmaya devam edecektir. Bir kaç farklı modelde de kullanılan motor, 8+1 kişilik Ford Tourneo Custom Hibritte de yerini almış. İşte dizel&hibrit motorlu Ford Tourneo Custom Hibrit bu haftaki sürüş izlenimi misafirimiz oldu.

DIŞTAN VE İÇTEN BAKINCA

Ford Tourneo Custom güncel LED farları ve krom kaplamalı ön panjuru ile hafif ticariden çok binek bir otomobil görüntüsü veriyor. Aracın her iki yönünde bulunan sürgülü kapılar giriş çıkışları oldukça kolay hale getiriyor. Ülkemizde uzun ve kısa şasi olmak üzere iki farklı tipteki gövde seçeneği ile satışa sunulan Tourneo Custom’ın kısa şasili gövdelisi misafirimiz oldu. Modelin yaşam alanında konfora dair birçok öğe yer alıyor. Ön kısımda koltuk ve direksiyon ısıtma özellikleri yer alırken kullanımda bir ferahlık sunuyor. Ford SYNC 3 multimedya ekranı ve şık gösterge paneli kullanışlılık ve ara yüz yönünden başarılı. Multimedya sisteminde Bluetooth üzerinden ve Apple CarPlay özelliği ile akılı telefon entegrasyonu sağlanabiliyor. Custom, ön bölümde bolca eşya gözü ile ticari yönünü ortaya koyuyor.

Hibrit versiyonla birlikte standart olarak gelen elektrik destekli direksiyon, hız kontrol sistemi, geri dönüş kamerası ve 8” dokunmatik ekranlı Ford SYNC 3 teknolojisi ile yolculuk sırasında Türkçe sesli komutlarla bağlantıda kalmanızı, bu sayede ticari hayatın gerekliliklerini de kolaylıkla yerine getirme şansı sağlıyor.

Arka kısımda ise yolcular için 6 adet koltuk, 4 adet USB ve opsiyonel klima ayar butonu mevcut. Arka koltuklar 30 farklı şekilde kombine edilebiliyor. Koltukların sırt bölümleri kaydırılarak da rahat bir oturma pozisyonu sağlanabiliyor. Ayrıca, Transit Custom’ın sınıfındaki diğer araçlara kıyasla en geniş yan yükleme kapı açıklığı ile elverişli ve yenilikçi yük alanı uzunluğu sayesinde, ön yolcu koltuklarının kullanılmasını engellenmeden 3-4 m uzunluğundaki yükleri taşıma imkânı da sunuyor.

MOTOR&PERFORMANS

Tourneo Custom’ın, hibrit teknolojisine sahip versiyonu segmetinde alternatifi olmayan bir model olduğunu, sistemin emisyon değerlerini düşürürken yakıt verimliliğini ve performansı maksimize etme üzerine kurulduğunun altını özellikle çizmek gerekli. Tourneo Custom, 185 HP güç ve 415 Nm tork üreten 48 V hafif hibrit teknolojili 2.0 litrelik dizel motoruyla, ürün gamının en tepesinde bulunuyor. Bu ünite, gücünü 6 ileri manuel şanzıman ile ön tekerleklere aktarıyor. 2357 kg ağırlığa sahip bu araç, fabrika verilerine göre ortalama 6.3 lt/100 km’lik tüketim verisiyle rakiplerine göre ekonomik bir veriye imza atıyor. Test izlenimimizde elde ettiğimiz değer, biraz sportmen bir kullanım sonucu 7.7 lt/100 km oldu. Kullanıcısına verimli ve zahmetsiz sürüş tecrübesi sunan, gelişmiş EcoBlue Hibrit motor, şarj etmeye gerek kalmadan, iki yöntemle kendiliğinden şarj oluyor. Rejeneratif Fren özelliği elektrikli aracın bataryasının, frenleme anında oluşan ve boşa giden enerjiyi kullanarak şarj edilmesini sağlarken, motora entegre edilen jeneratör sayesinde de mekanik enerji elektriğe çevrilerek batarya şarj ediliyor. Segmentinde ilk ve tek olarak sunulan EcoBlue Hibrit motor, özellikle şehir trafiğindeki dur-kalk durumlarında ek yakıt verimliliği sağlıyor. Yüksek oturma alanı, geniş görüş alanı, yüksek torklu motor manuel şanzımana rağmen bu cüsseli aracı kolayca kullanabiliyorsunuz. Tek zorluk kapalı otoparklardaki alanlara sığabilmek ve cadde üzerinde bulunan park alanlarında yer bulabilmek.

TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Tourneo Custom, Euro NCAP testlerinde ilk kez düzenlediği yeni aktif güvenlik testi ile araçlara; bisiklet sürücülerine ve yayalara yaklaşırken devreye giren Otonom Acil Frenleme Sistemi (AEB); şerit takip teknolojileri, aktif hız sınırlayıcı ve yolcu takip sistemlerini değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Custom Euro NCAP tarafından 5 yıldız aldı. Tourneo Custom standart donanım listesinde; otomatik yanan ön farlar; Yağmur sensörlü ön silecekler; SYNC3 8″ İnce Dokunmatik Ekran ile birlikte Geri Görüş Kamerası; 230V / 150W güç dönüştürücü (priz); 3. sıra tekli koltuklar; Arka Yolcu Bölümü Cam Güneşlikleri; Isıtmalı Ön Cam yer alırken, opsiyonel olarak; Çapraz Trafik Uyarı Sistemi Destekli Kör Nokta Uyarı Sistemi; HID BI-Xenon Dinamik Ön Farlar; İleri Güvenlik Paketi (Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Yaya Koruma Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı); Türkçe Navigasyon Park Paketi; (Gelişmiş Otomatik Park Asistanı, Yan Park Sensörleri) alınabiliyor.

Sonuç olarak, fonksiyonel tasarlanan geniş bir iç mekana sahip Ford Tourneo Custom, performans ve ekonomiyi iyi optimize eden bir motora sahip. Diğer bir ifadeyle Tourneo ailesinin belki de en iddialı motoruyla karşımızda olan Custom Hibrit&Dizel gerek daha ekonomik motoruyla gerekse daha fazla tork ve beygir gücüyle iddialı bir şekilde yollarda yer alıyor.