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13 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Araç kiralamada ara tatil zili

13 Kasım 2021, Cumartesi 21:25
Turizmde 12 Kasım’da başlayacak hafta sonlarının birleştirilmesi ile 9 günü bulan ara tatil hareketliliği yaşanıyor.

18 milyon öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen kadar turizmciler ve birçok alt sektörü de ilgilendiren bu durumun, iç turizmi de canlandırması bekleniyor. Kişilerin seyahat aracı tercihlerinde araç kiralama seçeneğinin ön plana çıktığını vurgulayan miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “Kiralık araç seçeneği bir aile için daha hesaplı olabiliyor. En düşük kiralama bedeli 130 TL’den başlıyor. Aynı zamanda sosyal mesafe ve izolasyon konusunu da göz önüne alındığında birçok avantajı beraberinde getiriyor.     Özellikle tatil için ailece kısa mesafeli destinasyonları seçenlerin ilgisi yüksek. Farklı bir tatil arayışına girenler ise çadırlı ve karavan tipi araçlara yöneliyor” dedi. 

İstanbul - Aslan Özdemir 

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