Aracına iyi bakan kazanacak

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Ağustos verilerini açıkladı. Yılın ilk sekiz ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 26 artarak 522 bin 244 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 23 oranında arttı ve 391 bin 392 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ise Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 5,4 ve otomobil pazarı yüzde 9 oranında artarken, ağır ticarî araç pazarı yüzde 2,3 ve hafif ticarî araç pazarı yüzde 4,4 daraldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticarî araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre de, Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracattan yüzde 13,4 pay alan otomotiv sanayisi yılın ilk sekiz ayını lider tamamladı.

Otomotiv yine lider

Salgın gerçeğiyle birlikte otomotiv pazarında yaşanan gelişmeler, paralel olarak satış sonrası ve oto servisleri sektöründe de gelişmelere sahne oluyor. Çip krizi ve döviz kuru gölgesindeki sıfır otomobil fiyatları, direkt olarak ikinci el otomobillerin de pahalanmasına sebep olarak bir otomobil satın almayı her geçen gün daha zorlu hale getiriyor. Domino etkisiyle hali hazırda araca sahip olanların uzun süre yeni otomobil alamayacağına dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Araç parkımız bir süre daha yaşlanmaya ve pahalanmaya devam edeceği için, elinin altında bir otomobili olanlar bakım ve onarımlara daha çok özen göstermeye başlayacak. Satış esnasında yapılan ekspertiz işlemlerinde eksiklerin direkt ortaya çıkması ihtimali de bakımlı araçların değerini yükseltiyor. Bu süreçte özellikle avantajlı özel oto servisleri ciddî anlamda büyüme gösterecek.” dedi.