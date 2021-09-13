AUTOSHOW 2021 başladı

Autoshow bugün ilk kez dijitalde ziyarete açılıyor. Dijital fuar dün ise Basın VIP açılışını gerçekleştirdi. Autoshow 2021 Mobility fuarı 14-26 Eylül tarihlerinde otomotiv tutkunlarıyla buluşuyor.

13 Eylül’de basın mensupları, 14 Eylül’de ise bütün otomotiv tutkunları ile buluşacak ilk dijital fuar, 26 Eylül tarihine kadar devam edecek. Son teknoloji otomobiller, hafif ticari araçlar ve motosikletler meraklılarıyla bu kez dijitalde buluşuyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Mobilite” teması ile gerçekleştirilecek olan organizasyonda ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebilecek. Autoshow 2021 Mobility etkinliği için www.odd.org.tr/autoshow2021 web adresinden, fuarı ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow’da destekçileriyle beraber 35 markanın 250’yi aşkın modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak. Dijitalde Autoshow 7/24 açık, kaçırılan aktivitelerde geriye dönük izlenebilme, sadece laptop veya bilgisayarda değil mobil cihazlardan da erişim imkanı var. Telefon, tablet gibi bütün cihazlarda da uygulama indirmeden dijital fuar gezilebilecek.