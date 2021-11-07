Aygo X sahneye çıktı

Toyota’nın, A segmentind yeni oyuncu, tamamen yenilenen Aygo X modeli dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeni Aygo X crossover modeli, Avrupa’da tasarlandı ve Avrupa’da üretilerek şehir hayatının ayrılmaz bir parçası olmayı hedefliyor. Tamamen yeni Aygo X, 2022 yılında Avrupa şehirlerinde modayı belirleyecek. Aygo X, TNGA mimarisine ait olan ve ilk kez Avrupa’da 2021 Yılın Otomobili seçilen Yaris’te kullanılan ve daha sonra Yaris Cross’ta yer alan başarılı GA-B platform üzerine yapıldı.

Aygo, A segmenti bir crossover modelinde ilk olan katlanabilir kanvas tavanıyla dikkat çekiyor. Bagaj hacmi önceki nesle göre 60 litre artarak 231 litreye çıkarıldı. Aygo X, 72 HP güç üreten 1.0 litre 3 silindirli motorla satışa sunuluyor. Yeni motor ile Aygo X’in sadece 4.7 lt/100 km yakıt tüketimi ve 107 g/km CO2 emisyonuna sahip olması hedefleniyor. Aygo X versiyona göre S-CVT otomatik şanzıman veya 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

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