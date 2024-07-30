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30 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Chery TIGGO 7 Pro Max Türkiye’de

30 Temmuz 2024, Salı 11:33
Chery, yüksek teknolojiyle ürettiği inovatif ürünlerini güncel teknolojilerle yeniledi. Bunlardan biri olan yeni TIGGO 7 Pro Max, en güncel Euro 6 emisyon standartlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda şık tasarımı ve akıllı teknolojisi ile birçok model arasında öne çıkıyor.

TIGGO 7 Pro Max, ön cepheye entegre şık ön ızgarasıyla ve ayrıca yatay tasarımlı entegre arka aydınlatma grubuyla güçlü bir görsel etki yaratıyor. Düşük sürtünme değerine sahip 19 inçlik Continental lastikler sadece aracın sportif çekiciliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda görsel algısını da destekliyor. Geniş ve çerçevesiz panoramik açılır cam tavan, iç mekânı doğal ışıkla doldurarak ferah ve aydınlık bir sürüş deneyimi yaratıyor. 1862 mm ile artırılmış gövde genişliği ve 4513 mm uzunluğu ile TIGGO 7 Pro Max geniş ve konforlu bir iç hacim sunarken hem günlük şehir içi kullanımı hem de uzun mesafeli yolculuklar için ideal bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. TIGGO 7 Pro Max, üstün konfor özellikleriyle yolculukları keyfe dönüştürüyor. Örneğin N95 tipi filtresiyle Hava Kalitesi Sistemi (AQS) sayesinde klima her zaman kabinde sağlıklı ve temiz hava olmasını sağlıyor. Klima filtresi mevcut PM2,5 seviyesinden yükseltilerek 0,3µm çapındaki partiküller için yüzde 95 filtrasyon verimliliği sağlandı. Bu, yolculara sağlıklı ve ferah bir nefes alma ortamı oluşturuyor.

NVH ultra sessiz kabin tasarımı, ergonomik olarak tasarlanmış CNSL tipi elektrikli koltuklar sürüş keyfini destekliyor. Otomatik Çift Bölgeli Klima Sistemi, sürücünün ve ön yolcunun bireysel tercihlere göre kendi bölgelerinde farklı sıcaklıklar ve hava akışı ayarlamasını sağlıyor. Chery TIGGO 7 Pro Max ayrıca kullanışlı ve geniş bir bagajla da dikkat çekiyor. Arka koltuklar katlandığında düz bir zemin oluşurken böylece maksimum 1500 litreye kadar bir hacim oluşuyor. Elektrikli bagaj işlevi günlük kullanımda ek işlevsellik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. 

TIGGO 7 Pro Max, bilgi-eğlence ve araç ayarlarını entegre eden 24,6 inç’lik çift ekranlı bir ekran çözümü ve Türkçe sesli kontrol özelliği ile de kullanım kolaylığı ve akıllı seyahat deneyimi sağlıyor. HUD göz hizası ekran sistemi sadece sürüş güvenliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda araca modern ve teknolojik bir görünüm de kazandırıyor. N03-50w kablosuz hızlı şarj, mobil cihazların şarj gereksinimlerine cevap vererek sürücünün yolculuk boyunca her zaman bağlı kalmasını sağlıyor. Chery TIGGO 7 Pro Max, sürüş rahatlığını önemli ölçüde artıran ve yeni bir akıllı sürüş deneyimi sunan Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS) ile donatılmış durumda. Ayrıca 540 derecelik panoramik görüntü ve ön ve arka park radarları sayesinde sürücü çevresini net bir şekilde görerek daha güvenli ve rahat bir şekilde park ve manevra yapabiliyor. TIGGO 7 Pro Max, şık tasarımı, akıllı ve kullanışlı teknoloji özellikleri, ferah ve konforlu iç mekanıyla modern kent elitleri için ideal bir araç olarak öne çıkıyor. Chery'nin SUV segmentindeki lider konumunu ve yenilikçi yaklaşımını vurguluyor.

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