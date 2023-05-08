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8 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Çinli Leapmotor'un kompakt elektriklisi satışta

08 Mayıs 2023, Pazartesi 09:38
Çin’in önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Leapmotor, şehir içi ulaşımda yeni bir deneyim sunan 417 kilometre menzilli T03 modelini, Ulu Motor distribütörlüğünde Türkiye pazarına teslim etmeye başladı.

Fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan iklim krizi ve hızlanan dijitalleşme, dünya çapında otomotiv sektörünün elektrikli dönüşümüne büyük bir ivme kazandırdı. Bunun etkisiyle Türkiye pazarına giren elektrikli araçlardaki marka ve model sayısında büyük artış yaşandı. Son olarak Çin’in dünyaca ünlü otomobil üreticisi Leapmotor, teknolojik donanımlarla geliştirdiği T03 modelini Ulu Motor distribütörlüğüyle Türkiye pazarında teslimata başladı.

Kompakt ve tam bir şehirli

Tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunan Leapmotor T03, kompakt görünümü, kullanışlı teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve konforlu sürüş destek sistemiyle Türkiye’deki elektrikli araç seçenekleri arasında öne çıkan modellerin başında geliyor. Hızlı şarj olma özelliğiyle yaklaşık 36 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80 doluluk oranına ulaşan yenilikçi model, 799 bin liralık lansman fiyatıyla piyasada en kolay erişilebilir elektrikli araçlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Şehir içi trafikte yeni bir seçenek

Leapmotor’un yeni nesil araçlar alanındaki tecrübesiyle tasarladığı T03 modelinin dizaynı ve dinamik yapısı ile özellikle şehir içi kullanımlarda büyük avantajlar sağladığına değinen Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş, “80 kW maksimum güç ve 158 Nm maksimum tork sunan T03, şehir içi kullanımda 417 km’ye kadar menzil yapabiliyor. Bunun yanında çelik gövdesi ile kullanıcılarına huzurlu ve güvenli bir sürüş sağlayan aracımız için 6 yıl ve 100 bin KM batarya garantisi sunuyoruz.

Yüzde yüz elektrikli ve tamamen çevreci bir araç olan T03, pratik olmasının yanı sıra şık iç ve dış tasarımı ile de kullanıcı beklentilerini fazlasıyla karşılayacak. 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 12,1 saniye süren modelimizde ev tipi prizlerde 100 kilometrelik mesafe için gereken şarj kapasitesinin maliyeti, yaklaşık olarak 18 liraya denk geliyor. Tüm bu özellikleriyle piyasadaki modellerden sıyrılan yeni aracımızı, özellikle şehir içinde konforlu bir sürüş tercih edenler kullanıcıların beğenisine sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.

Recep Bozdağ – [email protected]

Etiketler: LEAPMOTOR, LEAPMOTOR T03, MAHMUT ULUBAŞ, ULU MOTOR
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