Daha mı sportif olmuşum?

Toyota’nın kompakt crossover’ı CH-R, küçük, ama etkili makyajla daha çekici ve sportif görünüyor.

Toyota C-HR 1.8 Hibrit Passion X-Pack

Toyota’nın kompakt crossover’ı CH-R, küçük, ama etkili makyajla daha çekici ve sportif görünüyor.

Türkiye’de üretilen ilk SUV ve Hibrit model olan Toyota C-HR, satışa sunulmasından 3 yıl sonra küçük ama etkili bir makyaj geçirdi. Japon otomotiv üreticisi Toyota, hibrit SUV modeli C-HR ile önemli satışlar gerçekleştirdi. Bu satışlarının büyük kısmı hibrit versiyondu. Kısacası bu haftaki test misafirimiz, Premium araçları aratmayan sürüşü ve kalite hissiyle Toyota C-HR1.8 Hibrit Passion X-Pack versiyon oldu.

DIŞTAN BAKINCA

2016 yılında satışa sunulan C-HR çizgi dışı tasarımı ile oldukça dikkat çekmişti. Yenilenen yüzüne de ufak düzeltmelere kavuştu. Ancak aradaki farkları eski ve yeniyi yanyana koyduğunuzda daha rahat anlarsınız. Öne baktığımızda yenilenen tampon tasarımı ve farlar, aracın ana hatlarını değiştirmese de daha teknolojik bir hava veriyor. Öncekinde tamamı gövde rengi olan tampon, artık siyah bir kaplamayla bölünürken tamponun alt tarafında çok daha geniş bir hava girişine alan kazandırıyor. Tamponun yan taraflarına bumerang şekli verilmiş ve artık sis farları da bu alanda yer alıyor. Aracın ön ve arka farları da değişikliğe uğradı. Yeni LED farlar ve LED far çizgisi hem iyi aydınlatıyor hem de şık tasarıma katkı sağlıyor. En büyük değişiklik ise arka stoplarda diyebiliriz. Boyutu aynı kalmakla birlikte LED teknolojisinin de desteğiyle daha modern bir görüntüye kavuşmuş.

İÇTEN BAKINCA

İÇ bölümde de dıştaki gibi ciddî bir değişiklik olmadı. Modelin ilk günden beri beğenilen iç tasarımı korunurken, sadece orta bölümdeki multimedya ekranında bir değişiklik yapılmış. 8 inçlik Toyota Touch ekranı, piyano siyahı kaplamalar ve sürücüye dönük kokpit yine dikkat çekiyor. Gösterge tablosunun ortasında ise 4.2inçlik renkli TFT ekran mevcut. Yenilikler arasında elektrikli sürücü koltuğuvar. Elektrikli sürüşle ilgili ayar tuşları yine vites kolunun arkasında. JBL imzalı ses sistemi de oldukça kaliteli. 297 litrelik bagaj da sınıf standartlarında. İçerideki işçilik ayrıntıları ve kullanılan malzemeler üst segment bir sürüş hissi veriyor, ancak yeni C-HR, yol ve motor sesini sanki biraz fazla içeri alıyor.

MOTOR&PERFORMANS

Maktajlı C-HR Hibritte yer alan hibrit sistem genel olarak makyajsız versiyonla aynı. Araçta 1.8 litrelik benzinli motor 122 HP güç, 142 Nm tork üretiyor. Benzinli motora eşlik eden elektrik motoruysa gerekli durumlarda devreye girerek 72 HP güç, 163 Nm tork üretiyor. Bu güç e-CVT şanzıman üzerinden ön tekerleklere aktarılıyor. Otomobili çalıştırdığınızda, hiç bir ses duyulmuyor. Çünkü ilk anda sadece elektrik motoru devreye giriyor. Bu arada aracın vites yolunda D’nin altında, B harfi yer alıyor. B harfi“brake-fren” anlamına geliyor ve bu seçenekle yol alırken ayak gazdan çekildiğinde araç kendisini daha fazla frenliyor ve batarya daha hızlı şarj oluyor. 0- 100km/s hızlanması 11saniyeolan otomobilin maksimum hızı 170km/s. Performansı yeterli. Fabrika verilerine göre, ortalama tüketim 3.8lt/100km ve testimiz boyunca elde ettiğimiz ortalama değer ise 4.4lt/100km oldu. Kalabalık şehiriçi ortamında bu, 4’lü değerin altına inecektir. Sportif bir havaya sahip olan C-HR’nin yol tutuşu ile de güven verdiğini belirtelim.

Recep Bozdağ / otohavadis@gmail.com