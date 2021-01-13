Egea Cross iddialı geldi

Tofaş’ın 2015 yılının sonunda seri üretimine başladığı ve geçtiğimiz yılın sonunda yenilenen Egea Model Ailesi, ülkemizde satışa sunuldu. 2015 yılından bu yana ezber bozarak; Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili unvanını koruyan Fiat Egea, sınıfının en iyi teknolojileri ve Firefly motor seçenekleriyle tamamen yenilendi. Model Ailesi’nin, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak Crossover “Egea Cross” showroomlarda yerini aldı.

Egea Ailesi’ne gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Egea Model Ailesi, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde tipleriyle 5 yılda 274 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaştı ve her şeyiyle tam ve erişilebilir bir aile otomobili olduğunu gösterdi. Şimdi ise ailenin diğer üyeleri gibi Tofaş’ta geliştirilen ve üretilen Yeni Egea Cross ile yine Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği bir segmente giriyoruz. Ocak ayından itibaren Fiat showroomlarında yerini alan yeni Egea Ailesi’nde, Sedan modelimizi 130 bin 900 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla satışa sunarken, ailenin yeni üyesi Egea Cross modelimizi 154 bin 900 bin TL’den başlayan iddialı fiyatlarla Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Aile güçlendi

Online basın toplantısında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılını da lider olarak kapatmaktan ve Egea’nın 5 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Lider Egea’nın, lansmanından bu yana Fiat markasının otomobil pazarındaki varlığına güç katmaya devam ettiğini vurgulayan Aytaç, “İlk kez 2015 Ekim ayında yollarla buluşan Egea, Türk tüketicisinin istekleri doğrultusunda geliştirildi ve çok sevildi. Sunduğu fiyat / fayda dengesiyle çok iddialı bir otomobil olan Egea 5 senedir zirveyi kimseye bırakmıyor. Kendi segmentinde aldığı yüzde 15’lik pay ve elde ettiği 274 bin 341 adetlik toplam satış rakamı model ailesinin gücünü bir kez daha yansıtıyor. Bugün ise Fiat Egea Ailesi’nin sınıfının en iyi teknolojileri ve güvenlik unsurlarıyla yollara çıkıyor olmasının memnuniyetini yaşıyoruz. Egea Cross ile Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği yeni bir segmente giriyoruz. Model Ailesi’nin, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak Crossover gövdeli “Egea Cross” ile ailenin daha da güçlenecek zirvedeki yerini koruyacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Yenilenen Egea Ailesi veEgea Cross’un, bu haftadan itibaren Fiat bayilerine doğru yola çıktığını belirten Aytaç, Egea Ailesi’nin, 130 bin 900 TL’den başlayan ulaşılabilir anahtar teslim fiyatıyla, ailenin yeni üyesi Egea Cross‘un ise 154 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunulduğunu söyledi.

5 araçtan 1’i Fiat

Türkiye toplam otomobil pazarının 2020 sonunda 772 bin 788 adetle kapandığını hatırlatan Aytaç, “Markamız yılı açık ara lider olarak kapattı. Fiat markası olarak, 2020 yılında 137 bin 324 adet araç satış gerçekleştirdik ve yaklaşık yüzde 18 pazar payımız var. Otomobil satışlarımız 92 bin 364 pazar payımız yüzde 15,1. Hafif ticari araç satışlarımız ise 45 bin adet pazar payımız ise yüzde 27,6olarak gerçekleşti. Markamız 57 ilde lider. Türkiye’de satılan her 5 araçtan 1’sinin Fiat. Egea 5’inci senesinde, yine Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili” şeklinde konuştu.

Egea Ailesi’nde neler var?

Tamamen yenilenen Egea model ailesi Easy (Sedan) / Street (diğer gövdeler), Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesi ile Türkiye yollarıyla buluşuyor. Fiat Egea Ailesi, tüm yolcularına çok geniş bir iç alan sunmaya devam ederken, iç hacim konusunda sınıfının en iyi değerlerinden birini sunarak hem ön hem de arka yolculara geniş bir diz mesafesi sağlamayı da sürdürüyor. Ailenin tamamında, yeniden yorumlanan ön ızgara ve yeni yaklaşıma işaret eden Fiat logosu yer alıyor. Farları yeniden tasarlanan model ailesinin tüm gövde seçeneklerinde seçilebilen hem ön hem de arkada kullanılan LED teknolojisi otomobile daha modern bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aktif güvenliği de artırıyor. Önde Full LED far teknolojisi gelişmiş görünürlük ile sürüş güvenliğine katkı sağlarken, aynı zamanda otomobilin enerji tüketimini, dolayısıyla CO2 emisyonlarını azaltıyor. Krom detaylarla zenginleşen ön tamponun alt bölümü de yeni ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Yenilenen tasarımda, donanım seviyelerine göre değişen, modern görünümlü yeni 16 inç ve elmas kesim 17 inç alaşım jantlarla da dikkat çekiyor. Egea Ailesi’nin iç mekanında ise daha önce kullanılan göstergenin yerini Egea’ya özel tasarlanan yeni 7 inçlik, sürücüsünün hayatını kolaylaştıran renkli ve dijital gösterge paneli alıyor. Yeni dijital gösterge, 10 inç dokunmatik ekrana sahip tamamen yeni 5’inci nesil UConnect multimedya sistemi ile entegre çalışıyor.

Yeni Fiat Egea modellerinde direksiyonda daha şık ve daha sportif tasarımıyla ve tamamen yenilenmiş olarak dikkat çekiyor. Daha kompakt bir boyuta sahip olan direksiyon daha ergonomik olacak şekilde tasarlanırken 7 inçlik dijital gösterge panelinin daha iyi görünmesini sağlıyor. Ailede ayrıca yeniden tasarlanan klima kumandaları, krom ve siyah detaylarla zenginleştirilen orta konsol da yeni tasarımıyla ön plana çıkıyor. Egea model ailesinde yenilenen tasarımının haricinde; teknolojik açıdan da kapsamlı bir yenilenme yapılmış olması da dikkatleri çekiyor. Egea Model Ailesi en güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile üretilirken, yenilenen multimedya sistemi aynı anda iki telefonu Bluetooth üzerinden kablosuz bağlama olanağı da sunuyor. Egea Ailesi ayrıca ‘Trafik İşareti Tanıma Sistemi’, ‘Akıllı Hız Asistanı’, ‘Şerit Takip Sistemi’, ‘Sürücü Yorgunluk uyarı Sistemi’, ‘Akıllı Uzun Far’, ‘Kör Nokta Uyarı Sistemi’, Ön park sensörleri ve Anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikleriyle de hayatı kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Ayrıca Sedan modelinde isteğe bağlı sunulan Eller Serbest Bagaj Sistemi ile kullanıcısının hayatını kolaylaştırıyor. Aile, bu yıldan başlayarak, önümüzdeki yıllarda da kompakt sınıfın yine en güçlü modeli olacağını sinyallerini veriyor.

…Ve Yeni Egea Cross

Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Egea Cross, Tofaş’ta üretilen ilk crossover modeli olmasının yanında; yeni bir hedef kitleye yönelik, çok yönlü bir otomobilolarakda ön plana çıkıyor. Egea Cross, güçlü vecesur tasarım hatları, farların altına kadar uzanan yeni ızgara görünümü ile bir crossover modelde olması gerektiği gibi geniş ve heybetli görünüyor. Yeni süspansiyon yapısı, yeni jant ve lastik ölçüleriyle Egea Cross’un yerden yüksekliği, diğer gövde seçeneklerine göre4 cm artıyor. Tüm Cross versiyonlarında standart sunulan tavan rayları sayesinde Egea Cross, hatchback muadiline göre toplamda 7 cm yükselmiş oluyor.Street, Urban ve Lounge donanım seviyeleri ile tercih edilebilecek olan Fiat Egea Cross, güçlü görünümünü perçinleyen daha büyük lastikleriyle de gerek tasarımsal gerekse işlevsel farkını ortaya koyuyor. http://www.otohavadis.com

Aktif güvenlik sistemleri

Egea Hatchback’ten 7 cm. daha yüksek olan Egea Cross’un, gövde mimarisi daha yüksek bir sürüş pozisyonu sunuyor. Egea Cross’un crossover detayları çamurlukların etrafındaki gövde kaplamaları ile başlayarak yanlarda ve ön tarafta da devam ediyor. Cross için özel tasarlanan kaslı ön ve arka tampon, yan marşpiyeler ve bu gövde tipine özel tavan rayları da otomobile güçlü ve gösterişli görünümünü beraberinde getiriyor. Sınıfına göre zengin güvenlik ve teknoloji özellikleriyle hayata geçirilen Egea Cross’ta da ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi, ‘Trafik İşareti Tanıma Sistemi’, ‘Akıllı Hız Asistanı ’, ‘Şerit Takip Sistemi’, ‘Sürücü Yorgunluk uyarı Sistemi’, ‘Akıllı Uzun Far’, ‘Kör Nokta Uyarı Sistemi’, Ön park sensörleri ve Anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikler hayatı kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Multimedya konusunda da yenilikçi ve modern teknolojik imkânları kullanıma sunan Egea Cross’ta gelişmiş bağlanabilirlik çözümlerine ve 10 inç dokunmatik ekrana sahip beşinci nesil UConnect 5 multimedya sistemi yer alıyor. Kullanıcılarına pratik ve kullanışlı bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanan modelde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan Uconnect 5, kişiselleştirilebilir profillerle 5 adede kadar konfigürasyonu saklama olanağı sunuyor. Egea Cross’taki multimedya sistemi, tıpkı ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi aynı anda iki telefonu Bluetooth üzerinden bağlama olanağı da sunuyor. Kullanıcı, böylece iki farklı cep telefonunu eş zamanlı olarak kullanabiliyor ve gelen ve giden çağrıları, o sırada bağlı olmayan telefondaki bir çağrıyı cevaplamak için bir bağlantıdan diğerine geçiş yapmadan aynı anda yönetebiliyor.

Yeni nesil motor

Yenilenen Egea ve Egea Cross motor gamına eklenen, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik Firefly T3 motorla dikkat çekiyor. FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 Firefly T3, düşük tüketim ve emisyon değerlerini, daha çok güç ve tork ile birleştirerek üstün performans sunuyor. Yeni1.0 litrelik motor, düşük devirde kullanıma sunduğu yüksek çekiş gücüyle son derece akıcı ve keyifli bir sürüş ve düşük ses seviyesiyle üstün sürüş konforu da sağlıyor. Motorun CO2 emisyonu 121 gr/km (WLTP normuna göre) değerine kadar düşüyor ve aynı zamanda daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Euro 6D final uyumlu Multijet dizel motorlar ise 1.3 litre 95 HP ve 1.6 litre 130 HP (daha önce 120 HP) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor. İyileştirilen performans ve 110 gr/km’den (WLTP normuna göre) başlayan CO2 emisyon değerleriyle yeni dizel motor ailesi verimlilik seviyesiyle öne çıkıyor.