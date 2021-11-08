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8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Elektrikli SUV’da yeni oyuncu

08 Kasım 2021, Pazartesi
Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor, elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL ile Türkiye distribütörlüğü ve teknolojik ortaklık anlaşması imzaladı. İlk model SKYWELL ET5, 3 farklı donanım seviyesiyle ve 550 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatına sahip

RECEP BOZDAĞ - otohavadis@gmail.com

50. yılını kutlayan Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor, elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL ile Türkiye distribütörlüğü ve teknolojik ortaklık anlaşması imzaladı. Elektrikli araçlar dünyasının önde gelen Çinli temsilcilerinden SKYWELL ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında Ulu Motor, Kasım ayı itibarıyla markanın elekt- rikli SUV modeli ET5’i ülkemizde satışa sundu. Kısa sürede 25 adet ön sipariş alan SKYWELL ET5, 3 farklı donanım seviyesiyle ve 550 bin TL ile 760 bin TL arasında değişen anahtar teslim fiyatıyla satışa başladı. Elektrikli SUV modeli, 520 km’ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş, akıllı özellikleri ve 8 yıl 150 bin km batarya garantisi ile Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil pazarının önemli bir oyuncusu olmayı hedefliyor.

25 aracı gelmeden sattı

SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, markanın elektrikli SUV modeli ET5, Almanya, Romanya ve İsrail’de pazara sunulduğunu belirtirken, “Biz de Ulu Motor çatısı altında, SKYWELL Türkiye olarak Kasım ayında yeni modelimizi Türkiye’de satışa sunduk. İlk 25 adetlik ön siparişimizi kısa sürede aldık ve bu yıl 100 adetlik bir satışa imza atmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl ise toplam 8 bin adet elektrikli aracın satılmasını öngördüğümüz ülkemiz pazarında, ET5 ile 1000 adetlik bir satışı hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl, 5 farklı modeli pazara sunacağız. SKYWELL’in sadece bir distribütörü değil, aynı zamanda Ar-Ge süreçlerinde de birlikte çalışan bir iş ortağıyız. Bu kapsamda yazılım geliştirme tarafını burada sağlıyor ve teknolojimizi de ihraç ediyoruz” bilgisini verdi.

Servis ve garanti süresi

Elektrikli araçlar konusunda tüketicinin en büyük merakının servis konusunda olduğunun da altını çizen Ulubaş, “Türkiye’nin her neresinde olursa olsun, biz sunacağımız servis hizmeti ve satış sonrası programımız sayesinde mobil servis görevlilerimiz ile müşterimize gideceğiz. Aracı hem şarj edip hem de hafif bakımlarını gerçekleştireceğiz. Uzaktan yapılabilecek güncellemeleri mobil yolla yapacağız” dedi. Yeni modelde Türkiye’de elektrikli otomobillerde bir ilk de sunuluyor. 

ET5 modelinde aracın bataryası için ülkemiz pazarında 8 yıl 150 bin kilometre ile en uzun garanti süresi veriliyor.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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