En uygun fiyatlı 10 hibrit

Cardata’nın Türkiye’de satışta olan hibrit otomobil modelleriyle ilgili analizinde, pazarda yer alan 12 otomotiv markası hibrit motorlu otomobil satışa sunuyor. Fiyat olarak ilk 10 araç arasında 7 Toyota modeli var.

Otomotiv dünyası büyük bir dönüşümden geçerken, birçok dünya devi marka ürün gamına hızla hibrit ve elektrikli modelleri eklemeye başladı. Hibrit ve elektrikli araçlar başta Avrupa olmak üzere Türkiye pazarındaki payını her geçen gün artırmaya başladı. Özellikle son yıllarda Türkiye pazarına giren hibrit araçlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata bu doğrultuda, Türkiye’de güncel olarak satışa sunulan hibrit otomobil modelleriyle ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Buna göre, Türkiye pazarında yer alan 12 otomotiv markası hibrit motorlu otomobil satışa sunuyor. Bu 12 markanın toplam 24 farklı hibrit otomobil modeli bulunuyor. Türkiye’de satışa sunulan hibrit otomobillerin fiyatları ise ortalama 220 bin TL’den başlayarak 3 milyon TL’ye kadar uzanıyor.

En çok hibrit model Toyota ve Lexus’ta

Verilere göre, Türkiye’de en çok hibrit modeli bulunan markaların başında Toyota ve Lexus var. Toyota’nın Corolla HB, Corolla Sedan, C-HR, RAV4 ve Camry; Lexus’un ES, LS, RX, LC ve NX olmak üzere 5 farklı hibrit modeli ülkemizde satışa sunuluyor. Lexus ve Toyota’nın ardından 4 hibrit modeliyle Volvo geliyor. Volvo markası XC90, XC60, XC40 ve V90 Cross Country ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Hüsamettin Yalçın

Elektrik ve hibrit payı 2021’de 2 katına çıkabilir

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yaptığımız kapsamlı çalışmanın ortaya koyduğu gibi ülkemizdeki hibrit ve elektrikli araçların sayısı azımsanamayacak kadar yüksek. Elektrikli araçlar da dikkate alındığında Türkiye’de 15 farklı markanın 29 farklı hibrit ve elektrikli modeli satışa sunuluyor.

Bu modellerin pazardaki payı her geçen sene artırıyor. 2020’nin Ocak-Ekim döneminde hibrit ve elektrikli araçların toplam binek araçlar pazarındaki payı yüzde 3,2 olarak dikkatleri çekti. Bu oranın 2021 yılında yüzde 6’ya ulaşmasını bekliyoruz. http://www.otohavadis.com

İşte o 10 hibrit model

1.Suzuki Swift 1.2 DualJet Hibrit GL Techno Tek Renk 216.900 TL

2.Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V Style Plus 218.000 TL

3.Toyota C-HR 1.8 Hybrid 4×2 Flame 224.850 TL

4.Suzuki Swift 1.2 DualJet Hibrit GLX Çift Renk Premium 230.900 TL

5.Toyota Corolla Sedan 1.8 Hybrid Dream 236.000 TL

6.Toyota C-HR 1.8 Hybrid 4×2 Passion 241.150 TL

7.Toyota Corolla Sedan 1.8 Hybrid Flame 291.450 TL

8.Toyota Corolla Sedan 1.8 Hybrid Flame X-Pack 299.750 TL

9.Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Dream 305.000 TL

10.Toyota C-HR 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack 310.200 TL