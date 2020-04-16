Ferrari salgına rağmen rekor kar açıkladı

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde yaşanan ekonomik krize rağmen 2020 ilk çeyreğinde satış ve karını artırarak ilginç bir mali istatistiğe imza attı.

Şirket yetkilileri bu gelişme üzerine üretimi artırmak amacıyla işçilerin toplu şekilde fabrika ortamında çalışabilmesi için devletten özel izin isteyeceklerini duyurdu.

Dünyanın en ünlü spor araba markalarından biri olan Ferrari, 2019 yılında 5 yeni model çıkarmıştı. Dünya genelinde son bir senede 10 bini aşkın araç satan ve 3.8 milyar euro ciro yapan şirket, Covid 19 salgınına rağmen 2020'nin ilk çeyreğinde de karını artırmayı başardı. Dev şirket 2020 genelinde 4.1 milyar dolar ciro hedeflediğini açıkladı.

4 Mayıs'ta yılın ilk çeyreğiyle ilgili mali verilerini paylaşacak şirketin tepe yöneticisi (CEO) Louis Camilleri, "2020'de araçlarımıza olan talep hiç olmadığı kadar arttı. Koronavirüs salgınının ne zaman biteceğiyle ilgili bir öngörü yok. Ancak Ferrari olarak üretime kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. 2019'daki güçlü mali tablo bize gelecekle ilgili planlarımız için güç verdi." diye konuştu.

65 yaşındaki CEO, İtalyan yetkililerin izin vermesi halinde 4 Mayıs sonrası ülkenin kuzeyindeki Maranello tesislerinde fabrika üretimini artırarak devam etmeyi istediklerini kaydetti.