Ford'da çip arası

Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu sebebiyle Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki fabrikasında üretime ara verdi.

Otomotiv firması Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu sebebiyle Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki fabrikasında üretime ara verdi. Otomotiv firması Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki fabrikasında üretime ara verdi. Ford, Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki fabrikasında üretime ara verdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Buna göre; fabrikada 17 Kasım’a kadar üretim yapılmayacak. Ford’dan KAP’a yapılan açıklamada, “14 Nisan 2021 ve 11 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda ve son olarak 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan faaliyet raporumuzda da belirtildiği üzere, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılara bağlı olarak dünya çapında otomotiv endüstrisinde zorluklar ve üretim kesintileri yaşanmaktadır. Ana ortaklarımızdan Ford Motor Company’nin aldığı tedbirler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürmekle birlikte, gelinen aşamada Gölcük fabrikamızda 6-17 Kasım tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir.” denildi.

Şirket, üretime ara verilmesine bağlı olarak, 2021 yılına ilişkin toplam üretim ve satışlarda (ağırlıklı olarak ihracat adetlerinden olmak üzere) yaklaşık 18 bin adet azalma öngörüyor.

Ekonomi Servisi

