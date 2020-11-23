FYA ile gereksiz kasko ödetmiyor

Türkiye’nin ilk uzaktan erişim teknolojisini hayatan geçiren Fiat, Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla araç ile sürücüyü birbirine bağladı. Connect teknolojisi, kişiselleştirme yetkinliğiyle araç kaskosunda müşterilere gereksiz ücretler ödetmiyor.

Recep Bozdağ / otohavadis@gmail.com

Türkiye otomotiv sanayisine damga vurmuş markaların başında gelen Fiat, hem ülkemizde üretiliyor hem de ihraç ediliyor. Teknolojiyi de yakın takip eden Fiat, Türkiye’nin ilk uzaktan erişim uygulaması ‘Fiat Yol Arkadaşım Connect’ ile araç ve sürücüyü birbirine bağladı. İki yıl önce bazı bayilerinde ‘görüntülü görüşme’ teknolojisini kullanmaya başlayan Fiat, pandemiyle birlikte tüm bayilerini dijitalleştirdi ve müşterilerine dijital kanallardan üzerinden araç satın alma imkânı sundu. Otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeleri, dijitalleşen bayi satışlarını, yüzde 100 elektrikli Fiat modelinin Türkiye’ye ne zaman geleceğini ve ÖTV’yi Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç’a sorduk.

% 100 elektrikli FIAT 500 seneye Türkiye’de

İlk olarak Fiat’ın yüzde 100 elektrikli modeliyle ilgili konuşan Altan Aytaç, “Elektrikli ve hibrit yatırımlarını açıklamaya başlayan Fiat, yeni ve tamamen elektrikli modeli 500’ü 2021’de Türkiye pazarında satışa sunmayı hedefliyor. Şu aşamada Türkiye’de üretimle ilgili bir karar bulunmuyor” dedi. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için devreye aldığımız ve çok değer verdiğimiz bir uygulama olan ‘Fiat Yol Arkadaşım (FYA) Connect’, Türkiye’nin ilk uzaktan erişim teknolojisi” diyen Aytaç, “Uzaktan bağlanabilirlik teknolojisiyle araç ile sürücüyü, sürekli zenginleştirdiğimiz Fiat Yol Arkadaşım aplikasyonu sayesinde birbirine bağlayarak, müşteri deneyimini farklı ve ayrıcalıklı bir boyuta taşıyoruz” ifadesini kullandı.

FYA Connect ne gibi kolaylıklar sağlıyor?

Aytaç, “Fiat Yol Arkadaşım Connect’i sadece yeni bir Fiat satın alan müşterilerimize değil, daha önce Fiat Egea, Doblò ve Fiorino modellerimizi satın almış mevcut araç parkımızdaki müşterilerimize de sunabiliyoruz. Mevcut durumda FYA Connect kullanıcı sayımız 15 bin kişiye ulaştı” diye konuştu.

Aytaç, “FYA Connect ne işe yarıyor? diye merak edenler olacaktır. Maddeler halinde sıralarsak: – Araç Lokasyonu, Lastik Durumu – Uzaktan Kapı/Bagaj Açma Kapama – Kaza Anında (Hava Yastığı Açılması Durumunda) Ambulans Çağırma Hizmeti – Çekilme Uyarısı – Kaza ve Kara Nokta Bildirimi – Hız ve Mesafe Limiti – Yolculuklarım-Servis/Bakım Bilgileri – Acil Yol Arkadaşım – Araç İkaz Bildirimleri – Araçtan Uzakta İken Araç Menzil – Yakıt ve Akü Durum Bilgisi” gibi fonksiyonları müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Kullanım verilerini analiz ediyor

“Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko projemiz ile ilgili ayrı bir parantez açmak istiyorum” ifadesini kullanan Aytaç şunları söyledi: “Connect bağlanabilirlik teknolojisi müşterilere gereksiz ücretler ödetmiyor. Uygulamayı kullananlar, araç kullanım verileri analiz edilerek hesaplanan sürüş puanının haricinde, otomobilin kullanım süresine göre kasko poliçelerinde indirimden yararlanabiliyor.”

Biz iki yıl önce dijitalleştik

Dijitalleşmenin günlük hayatımızdaki yerinin hızla arttığını söyleyen Aytaç, “İki yıl önce 35 bayimizde sağlamakta olduğumuz canlı ve görüntülü görüşme hizmetimizi de pandemiyle birlikte Türkiye’de bulunan bayilik ağımızın tamamında online ortama taşıdık. Müşterilerimiz fiat.com.tr, bayi web siteleri veya sosyal medya aracılığıyla diledikleri bayinin satış danışmanına saniyeler içerisinde bağlanabiliyor. Özetle, şu anda müşterimizin aracı isterse Fiat bayilerinden teslim almasını sağlıyor ya da talep ettiği adrese yönlendiriyoruz. Evrakları teslimatı tercih ettiği noktada imzalaması yeterli oluyor” şeklinde konuştu.