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24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Gelecek Yeni Grandeur’da

24 Ekim 2022, Pazartesi 01:00
Hyundai Motor Company, Kore dışındaki pazarlarda Azera olarak adlandırdığı amiral gemisi Grandeur’ün yedinci neslini tanıttı.

Yeni Grandeur’un tasarımı, markanın diğer modellerinde izleyeceği tasarım haritasını da gözler önüne seriyor. Avrupa ve Amerika pazarları için de önemli bir rol oynayan Grandeur, gerek tasarımı ve gerekse üst düzey mobilite özellikleriyle Hyundai markasının geleceği için son derece önemli bir rol oynuyor. İlk kez 1986’da tanıtılan ve Hyundai’nin üst düzey sedanı olarak bilinen Grandeur, satışa sunulduğu tüm ülkelerde üstün kaliteyi ve şık tasarımı başarılı bir şekilde temsil etti.  Yedinci nesil Grandeur, şimdilik sadece Kore pazarında satışa sunulacak.

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