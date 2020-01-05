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Gladyatörler belli oldu

05 Ocak 2020, Pazar 17:00
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin onuncusu heyecanlı bir törene sahne oldu.

Toplam 22 daldaki ödüller sahiplerini buldu. Otomotiv sektörünün en dikkat çeken, kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 Gladyatörleri” bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. Sektörün “en”lerinin belirlendiği gecede kazanan en başarılı markalar ve çalışmaları heyecanlı ve görkemli bir törenle ödüllerini aldı. Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu bu yıl onuncusu  düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODD Gladyatörlerine katılan bütün adayları ve faaliyeti düzenleyenleri tebrik ederken, 2019 yılını da değerlendirdi. Gecede bütün kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

SATIŞ ÖDÜLLERİ

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticarî Araç Markası: SSangyong

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Lamborghini

En Çok Satılan Hafif Ticarî Araç Modeli: FORD Transit

En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea

En Çok Satılan Hafif Ticarî Araç Markası: FORD

En Çok Satılan Otomobil Markası: RENAULT

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticarî Araç Markası: FIAT

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

Yılın Dergi Uygulaması: JEEP Renegade Dergi İletişimi- Rahatlık Doğada

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: FORD Cem Yılmaz Karakomik Filmler FORD Focus Dijital Filmler

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Mercedes-Benz HTA X-Class V6 Force Touch

Yılın Gazete Uygulaması: HONDA Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi  

Yılın Radyo Uygulaması: AUDI Babalar Günü Radyo Spotu

Yılın Outdoor Uygulaması: CITROЁN Yeni Citroёn C5 Aircross SUV Gerilla Aktiviteleri

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: HYUNDAI KonAtolia

Yılın TV Uygulaması: TOYOTA Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi İnsanlarda Olsaydı?

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: BMW Yeni BMW 3 Serisi Lansmanı

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: AUDI Güzel Hareketler 

Yılın Nostalji TV Uygulaması: RENAULT Kangoo Film Serisi

Yılın Nostalji Radyo Uygulaması: FORD Emniyet Kemeri Radyo Spotu

Yılın Nostalji Gazete Uygulama: FORD Ralli Şampiyonluk İlanı

Yılın Jüri Özel Ödülü: FIAT İyiye İşaret 

Yılın Basın Lansmanı: HONDA CIVIC

 

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