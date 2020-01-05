Gladyatörler belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin onuncusu heyecanlı bir törene sahne oldu.

Toplam 22 daldaki ödüller sahiplerini buldu. Otomotiv sektörünün en dikkat çeken, kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 Gladyatörleri” bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. Sektörün “en”lerinin belirlendiği gecede kazanan en başarılı markalar ve çalışmaları heyecanlı ve görkemli bir törenle ödüllerini aldı. Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu bu yıl onuncusu düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODD Gladyatörlerine katılan bütün adayları ve faaliyeti düzenleyenleri tebrik ederken, 2019 yılını da değerlendirdi. Gecede bütün kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu. SATIŞ ÖDÜLLERİ En Hızlı Büyüyen Hafif Ticarî Araç Markası: SSangyong En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Lamborghini En Çok Satılan Hafif Ticarî Araç Modeli: FORD Transit En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea En Çok Satılan Hafif Ticarî Araç Markası: FORD En Çok Satılan Otomobil Markası: RENAULT En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticarî Araç Markası: FIAT İLETİŞİM ÖDÜLLERİ Yılın Dergi Uygulaması: JEEP Renegade Dergi İletişimi- Rahatlık Doğada Yılın Sosyal Medya Uygulaması: FORD Cem Yılmaz Karakomik Filmler FORD Focus Dijital Filmler Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Mercedes-Benz HTA X-Class V6 Force Touch Yılın Gazete Uygulaması: HONDA Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi Yılın Radyo Uygulaması: AUDI Babalar Günü Radyo Spotu Yılın Outdoor Uygulaması: CITROЁN Yeni Citroёn C5 Aircross SUV Gerilla Aktiviteleri Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: HYUNDAI KonAtolia Yılın TV Uygulaması: TOYOTA Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi İnsanlarda Olsaydı? Yılın Entegre İletişim Kampanyası: BMW Yeni BMW 3 Serisi Lansmanı Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: AUDI Güzel Hareketler Yılın Nostalji TV Uygulaması: RENAULT Kangoo Film Serisi Yılın Nostalji Radyo Uygulaması: FORD Emniyet Kemeri Radyo Spotu Yılın Nostalji Gazete Uygulama: FORD Ralli Şampiyonluk İlanı Yılın Jüri Özel Ödülü: FIAT İyiye İşaret Yılın Basın Lansmanı: HONDA CIVIC



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