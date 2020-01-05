Gladyatörler belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin onuncusu heyecanlı bir törene sahne oldu.
Toplam 22 daldaki ödüller sahiplerini buldu. Otomotiv sektörünün en dikkat çeken, kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 Gladyatörleri” bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. Sektörün “en”lerinin belirlendiği gecede kazanan en başarılı markalar ve çalışmaları heyecanlı ve görkemli bir törenle ödüllerini aldı. Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu bu yıl onuncusu düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODD Gladyatörlerine katılan bütün adayları ve faaliyeti düzenleyenleri tebrik ederken, 2019 yılını da değerlendirdi. Gecede bütün kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.
SATIŞ ÖDÜLLERİ
En Hızlı Büyüyen Hafif Ticarî Araç Markası: SSangyong
En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Lamborghini
En Çok Satılan Hafif Ticarî Araç Modeli: FORD Transit
En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea
En Çok Satılan Hafif Ticarî Araç Markası: FORD
En Çok Satılan Otomobil Markası: RENAULT
En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticarî Araç Markası: FIAT
İLETİŞİM ÖDÜLLERİ
Yılın Dergi Uygulaması: JEEP Renegade Dergi İletişimi- Rahatlık Doğada
Yılın Sosyal Medya Uygulaması: FORD Cem Yılmaz Karakomik Filmler FORD Focus Dijital Filmler
Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Mercedes-Benz HTA X-Class V6 Force Touch
Yılın Gazete Uygulaması: HONDA Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi
Yılın Radyo Uygulaması: AUDI Babalar Günü Radyo Spotu
Yılın Outdoor Uygulaması: CITROЁN Yeni Citroёn C5 Aircross SUV Gerilla Aktiviteleri
Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: HYUNDAI KonAtolia
Yılın TV Uygulaması: TOYOTA Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi İnsanlarda Olsaydı?
Yılın Entegre İletişim Kampanyası: BMW Yeni BMW 3 Serisi Lansmanı
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: AUDI Güzel Hareketler
Yılın Nostalji TV Uygulaması: RENAULT Kangoo Film Serisi
Yılın Nostalji Radyo Uygulaması: FORD Emniyet Kemeri Radyo Spotu
Yılın Nostalji Gazete Uygulama: FORD Ralli Şampiyonluk İlanı
Yılın Jüri Özel Ödülü: FIAT İyiye İşaret
Yılın Basın Lansmanı: HONDA CIVIC